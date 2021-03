nuova-ordinanza-sardegna:-no-all’accesso-ai-non-residenti-con-seconde-case

19/03/2021 – Il governatore Christian Solinas ha scelto la linea dura per difendere la Sardegna, unica regione in zona bianca.

Già a inizio del mese di marzo Solinas aveva emanato un’ordinanza con la quale si stabiliva l’accesso all’isola solo dopo avvenuta vaccinazione Covid (inoculazione di due dosi del vaccino) e/o la sottoposizione all’esame del tampone rino-faringeo o antigenico effettuato con esito negativo non oltre le 48 ore dalla partenza.

Ora con una nuova ordinanza valida dal 18 marzo fino al 6 aprile si stabilisce anche che solo per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute i proprietari di seconde case non residenti potranno entrare nella regione. In ogni caso dovranno presentare un certificato di vaccinazione o l’esito negativo di un tampone.

I controlli saranno attivi sia per le tratte via mare che per quelle via terra: chi si vorrà imbarcare per l’isola dovrà registrarsi su un apposito portale, Sardegna Sicura e presentare i documenti che attestano i motivi per cui si sta viaggiando. Senza tutto questo non si potrà nemmeno partire.

L’ordinanza è stata impugnata prima dinanzi al Tar e poi al Consiglio di Stato dagli avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso cautelare in cui gli avvocati chiedevano la sospensione dell’efficacia del provvedimento in attesa di una pronuncia sul merito, cioè sull’annullamento o meno dell’atto.

La preoccupazione è che si possa dare avallo all’introduzione da parte dei presidenti di Regione dei passaporti sanitari vaccinali, una misura contrastante con la Costituzione, con le norme del diritto europeo e priva di giustificazioni sanitarie.

Claudio Messora