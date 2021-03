maria-de-filippi,-dagospia-lancia-una-bomba,-cosa-le-hanno-offerto,-il-popolo-del-web-incredulo

Spread the love











Una bomba quella lanciata da Dagospia e che riguarderebbe una delle conduttrici più amate di Canale 5. Ma di cosa si tratta? La notizia bomba sarebbe stata lanciata da Dagospia, secondo cui Maria De Filippi, avrebbe ricevuto un’offerta davvero pazzesca da circa 180 milioni di euro. La moglie di Maurizio Costanzo sarebbe pronta a lasciare Mediaset già il prossimo mese di giugno. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione e soprattutto, dove sarebbe diretta la conduttrice?

Dagospia lancia la bomba su Maria De Filippi

La conduttrice di Uomini e Donne e Amici, potrebbe ben presto lasciare Mediaset. Questa sarebbe l’indiscrezione lanciata da Dagospia, sottolineando come il contratto della De Filippi sarebbe in scadenza proprio il prossimo mese di giugno e che questo potrebbe non essere rinnovato. A parlare, nello specifico, è stato Giuseppe Candela, il giornalista di Dagospia, il quale ha lanciato questa bomba proprio sulla sua pagina Twitter, affermando che c’è un alto rischio che la conduttrice possa davvero lasciare Mediaset. Dietro questa scelta ci sarebbe anche dell’altro, ovvero il fatto che la moglie di Maurizio Costanzo, nell’ultimo periodo sia rimasta piuttosto male di qualche cosa.

La conduttrice una furia dopo quanto accaduto a Live non è la D’Urso

Non tutti forse sanno che la conduttrice è molto gelosa delle sue trasmissioni. Ci sarebbe addirittura un accordo con Barbara D’Urso, che di fatto vieta a quest’ultima di poter parlare delle trasmissioni della De Filippi, così come di ospitare nuovi personaggi. Questo accordo sarebbe venuto meno, quando la scorsa domenica, Barbara D’Urso ha invitato in studio a Live non è la D’Urso, Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest’ultimo si sarebbe lasciato andare a delle dichiarazioni molto forti e accuse molto forti nei confronti di Temptation Island, che tutti sappiamo essere un programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Così Maria subito dopo la puntata, avrebbe trasmesso un comunicato ufficiale, facendo sapere che avrebbe chiamato a giudizio l’attore.

A scadenza di contratto, la moglie di Maurizio Costanzo potrebbe non rinnovare

Maria si sarebbe anche lamentata del fatto che purtroppo ancora una volta, una sua trasmissione sia stata diffamata proprio all’interno di un altro programma che va in onda però sulla stessa rete. La moglie di Maurizio sarebbe rimasta male anche del fatto che Barbara si sia dissociata dalle dichiarazioni del suo ospite, soltanto dopo che la Fascino s.r.l. ha fatto sapere di avere intenzione di agire legalmente nei confronti di Pietro. Quanto accaduto, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e la Queen potrebbe così decidere di non rinnovare il contratto con la rete a giugno, dopo la scadenza.

