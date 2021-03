lisa-fusco-attacca-miryea-stabile:-“dovevo-andare-io-al-posto-suo,-ma…”

In queste ore, Lisa Fusco ha commentato gli ultimi sviluppi avvenuti all’Isola dei Famosi e, in particolare, lo sbarco di una concorrente contro la quale si è contestualmente scagliata: Miryea Stabile.

Oggetto di critica è stata soprattutto l’acconciatura con cui la vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione si è presentata all’Isola: due codini raccolti in alto su due lati della testa; un look che richiama molto quello di Lisa Fusco.

Quest’ultima, vedendosi defraudata di quello che lei stessa ritiene il suo trademark, ha attaccato Miryea sui social:

“Ci tengo tanto a chiarire un concetto

La personalità di un’artista e’ un insieme di talento, carattere, espressione, il problema non e’ un’acconciatura ma che i CODINI o le mie ZEPPE sono stati per anni fino ad oggi il simbolo rappresentativo della mia IMMAGINE che mi fa essere la Lisa Fusco!

Quei codini hanno accompagnato una carriera fatta di sacrifici e tanta gavetta, si chiama sudore!

Fino a farmi diventare la persona che sono oggi Lisa Fusco non vorrei andare ospite in un programma e ritrovarmi anche lei con i codini sarebbe imbarazzante ! Ora le darò lezioni di canto o di spaccate così sarà un clone completo! Spero di essere stata più chiara e sono certa che ora capirete il mio sfogo.”

Lo sfogo della Fusco non finisce qui, perché – chiosa – all’Isola dei Famosi sarebbe dovuta andarci lei, ma per problemi di budget la scelta è poi virata sulla Stabile, suggerendo quindi l’idea che quest’ultima altro non fosse che un ripiego della stessa Fusco:

“All’Isola non avevano i soldi per prendere me ed hanno preso la sosia.”

https://www.instagram.com/reel/CMmD–9iJQS/?utm_source=ig_embed