la-vita-in-diretta,-meghan-markle-avrebbe-un-piano:-la-rivelazione-velenosa

Dopo l’intervista con Oprah Winfrey i rumors circa le aspirazioni della bella duchessa di Sussex non si placano. Adesso, però, arriva una pesante insinuazione che ha a che fare il futuro della bella attrice.

Cosa vogliono fare i Sussex da grandi? Sono in tanti a pensare che Meghan Markle abbia studiato a tavolino la sua fuga dalla famiglia reale e il suo vero sogno sarebbe quello della politica. Lo stesso Donald Trump, che pare detesti la duchessa di Sussex, ha dichiarato che se si dovesse candidare con il partito democratico lui è pronto con la campagna elettorale.

Le aspirazioni di Meghan e le rivelazioni al veleno del padre

Chi la conosce bene assicura che tutto quello che vuole la duchessa ottiene. I tabloid inglesi che in questo momento la amano veramente poco parlano addirittura di un suo costante avvicinamento alla casa bianca come ad esempio il rapporto con gli Obama, Michelle è intervenuta pubblicamente in suo favore e l’avrebbe presa sotto la sua ala protettrice.

Intanto Meghan non dimentica l’impegno sociale e quello umanitario ma preoccupa invece il destino di Harry che in questo momento è lontano dalla sua famiglia in una terra che non gli appartiene.

“Il sospetto che lei punti a una carriera politica lo ha sollevato il padre di Meghan cioè Thomas Markle – dice l’inviato da Londra della Rai – in un’intervista molto velenosa. E’ chiaro che siamo nel terreno delle indiscrezioni ma il padre dice che Meghan userebbe sempre i suoi partner come gradini per salire ed Harry è stato un gradino eccellente. Considerando gli endorsement che ha ricevuto, un profilo politico lo sta cercando“.