isola-dei-famosi:-iva-zanicchi-contro-la-martani

La partecipazione di Daniela Martani all’Isola dei Famosi continua a far discutere. Questa volta a parlare di lei è stata l’opinionista del programma, Iva Zannicchi. Quest’ultima ha rivelato che se la Martani dovesse dire qualcosa contro i vaccini la riprenderà personalmente.

La partecipazione all’Isola dei Famosi di Daniela Martani ha fatto nascere numerose critiche. Fin da quando è stato annunciato il suo nome sono nate delle feroci polemiche, per le sue dichiarazioni negazioniste e contro i vaccini.

In tantissimi infatti, si sono scagliati contro Mediaset per aver dato alla Martani la possibilità di partecipare al reality di sopravvivenza. Ricordiamo che anche la nota giornalista Selvaggia Lucarelli ha espresso tutto il suo dissenso e la sua indignazione quando ha scoperto della partecipazione di Daniela.

Anche adesso che il reality di sopravvivenza è iniziato le polemiche non si sono placate; recentemente a parlare della naufraga è stata l‘opinionista del programma, la fantastica Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi è stata uno dei tantissimi Vip che ha contratto il Covid, e che a causa di quest’ultimo ha perso una persona cara! Proprio per questo motivo, l’opinionista intervistata da Adnkronos ha rivelato che se la Martani dovesse dire qualcosa di negazionista o contro i vaccini interverrà personalmente per richiamarla:

“Se Daniela Martani dovessi dire una sola frase negazionista o no vax a L’Isola dei Famosi se la vedrebbe con me che ho vissuto il Covid sulla mia pelle e ho perso un fratello dall’oggi al domani. Se questa signora dovesse dire qualcosa contro i vaccini o dovesse mandare messaggi che non si devono dare di fronte a milioni di spettatori verrebbe ripresa e messa a tacere“.