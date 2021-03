Isola dei Famosi 2021, prima discussione tra i Rafinados: ecco cosa è successo

Tutti quelli che pensavano che la prima discussione dell’Isola dei Famosi 2021 sarebbe scoppiata fra i Burinos, dovranno ricredersi perché la goccia che ha fatto traboccare il vaso è caduta in quello dei Rafinados.

Ebbene sì, protagonisti della vicenda sono stati il modello Akash Kumar e Drusilla Gucci. Non è stata certo una lite eclatante, ma sicuramente ha gettato le basi per un malumore che potrebbe continuare almeno fino alla prossima puntata. Ma cosa è accaduto esattamente?

Akash Kumar e Drusilla Gucci costruivano, insieme agli altri Rafinados, la capanna per proteggersi. Ma i due si sarebbero trovati in disaccordo sul metodo da seguire per costruirla. Tra i due era girata maretta già dalla prima puntata, quando il modello aveva deciso di mandare al televoto Drusilla dopo la prova immunità finita male. E proprio a proposito di questo i due avrebbero discusso mentre costruivano la capanna.

Akash Kumar, infatti, avrebbe rimproverato a Drusilla di non aver avuto un atteggiamento educato, ma di avergli risposto con arroganza dopo la prova immunità finita male. Drusilla Gucci, dal canto suo, accusa Akash di aver interpretato in modo sbagliato le sue parole.

In “confessionale”, Akash avrebbe detto della compagna del gruppo dei Rafinados:

Drusilla ha dei modi che certe volte non si rende conto. Con questa arroganza. Puoi essere bella quanto vuoi ma se non mi ci trovo nei modi, che sono la cosa più importante, mi stacco subito. No, non è la persona per me fonte: fanpage.it

Drusilla, invece, avrebbe candidamente speso solo poche parole:

Con Akash è successo che era molto deluso per la prova andata male e io gli ho detto che è solo un gioco. Lui questa frase, evidentemente, l’ha interpretata in un modo sbagliato fonte: fanpage.it

Al momento Drusilla è la nominata tra i Rafinados e nella prossima puntata potrebbe essere proprio lei a lasciare l’Isola dei Famosi 2021.