IL SECONDO COLPO DI STATO COVID? – Leopoldo Salmaso #Byoblu24

Leopoldo Salmaso, medico chirurgo specialista in Malattie Infettive e Tropicali che vive in Tanzania, ci racconta che, contrariamente a quanto scrivono i giornali occidentali mainstream, il popolo tanzaniano piange per la morte del presidente John Magufuli.

Questi si era contraddistinto per aver denunciato pubblicamente l’inattendibilità dei tamponi, per aver criticato la gestione dell’Organizzazione mondiale della sanità e per aver ordinato dal Madagascar ingenti quantità di un medicinale a base di erbe come rimedio contro il Covid-19. Per questi motivi Magufuli è stato definito come negazionista del Covid.

Secondo il dottor Salmaso, le circostanze in cui è avvenuta la morte, causata da arresto cardiaco, sono sospette. Durante il periodo di assenza di Magufuli dalla scena politica, causata dal ricovero ospedaliero in un Paese estero, il Council on Foreign Relationships, un think thank statunitense, scrisse che in Tanzania “una figura audace all’interno del partito al potere potrebbe capitalizzare l’episodio attuale per iniziare a invertire la rotta”.

Poco dopo questo rapporto del Council on Foreign Relationships, l’Off guardian, un sito internet di informazione indipendente, fondato da giornalisti ribelli, fuoriusciti dal The Guardian perché non più concordi con la linea politica del famoso giornale inglese, ha pubblicato un articolo dal titolo: “Tanzania – il secondo colpo di Stato Covid”. In esso denunciano che quello in Tanzania potrebbe essere stato realizzato un colpo di Stato: il secondo dopo il Burundi.



Anche in quest’ultimo Paese, morì in circostanze sospette il presidente Pierre Nkurunziza, che aveva allontanato in quanto persone non gradite alcuni funzionari dell’Oms.



La causa ufficiale della morte fu un infarto, mentre alcuni ritengono di attribuirla al Covid: un copione che si è ripetuto anche con il decesso di John Magufuli.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €81.565 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora