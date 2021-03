Il nuovo yacht di Roberto Cavalli: lo stile ha sconvolto tutti | Sembra la barca di Batman

Spread the love

Roberto Cavalli ha uno yatch strepitoso, uno di quelli che lasciano a bocca aperta e che in tanti non possono permettersi.

Roberto Cavalli su una passerella (GettyImages)

Nel mondo della navigazione ci sono sempre delle novità a farla da padrone. Una di queste è lo yatch di Roberto Cavalli, il noto stilista italiano, venuto alla cronaca ultimamente per aver avuto perdite importanti al suo patrimonio.

Questo nuovo modello della nautica è stato molto apprezzato nei saloni internazionali. Già in passato, con una barca di 40 metri, lo stilista aveva lasciato tutti gli esperti di navigazione senza parole.

Lo yatch di Cavalli ha uno stile unico e inconfondibile

Lo stilista italiano Roberto Cavalli (GettyImages)

Sono molti i milionari a cui piace navigare e fanno costruire dei modelli per salpare verso diverse zone di mare. Ogni vip ha però il suo stile e quello di Cavalli sembra inconfondibile, anche quando si ritrova ad arredare degli yatch. In effetti, nel suo nuovo modello, di 28 metri, ha deciso di rifinire tutti gli interni, che ha immaginato con i migliori tessuti e le più belle finiture, in oltre, si è occupato anche della mobilia. La tappezzeria è stata scelta con stampe animalier.

Dall’esterno la barca, a cui è stato dato il nome di ‘Freedom’, è molto appariscente. Con il vecchio yatch aveva già sbalordito tutti, con le tinte esterne che cambiavano di colore in base all’angolazione del sole. Con il nuovo modello, invece, sembra essersi ispirato a uno stile definito alla ‘Batman’. In effetti, l’esterno è stato pitturato di nero, per poter trasmettere la natura aggressiva del personaggio.

La barca è stata costruita con alluminio e fibra di carbonio, per poter essere più leggera. I lineamenti sono stati definiti aggressivi e ha un design molto particolare. Uno yatch che rispecchia molto il carattere dello stilista.

Il cambio di barca per poter avere un modello più adatto a lui

Yacht Roberto Cavalli

Quello che Cavalli cercava era una navigazione in cui potesse pilotare da solo lo yatch. Effettivamente, è in possesso della patente nautica e si è fatto costruire una suite armatoriale per questo motivo.

Ad ora, pur se ha avuto alcuni problemi finanziari, sembra che lo splendido yatch Cavalli riesca a mantenerlo, ma sembra aver ceduto il 90% del suo marchio al fondo Clessidra. Hussain Sajwani, un ricco arabo, sembra aver poi acquistato dal fondo italiano la maison di moda.