gratin-di-asparagi:-la-primavera-in-tavola

Nel cesto primaverile non possono mancare gli asparagi. Il loro sapore magari può non piacere a tutti, ma fanno così bene! Sono ricchi di vitamine A, C ed E e di acido folico e sono ideali soprattutto per la prevenzione del diabete.



Se volete provare a convincere la vostra famiglia a mangiarli, soprattutto i bambini, che di solito di fronte a essi storcono il naso, perché non proporli gratinati?



La ricetta è velocissima e molto semplice, non occorrono molti ingredienti: ve la proponiamo qui sotto, mentre nella nostra gallery ecco qualche dritta per renderli ancora più golosi.

Come fare il gratin di asparagi: la ricetta

Gli ingredienti

Per preparare il gratin di asparagi, vi occorrono: 500 g di asparagi, 80 g di speck, 1 scalogno, burro, parmigiano grattugiato, sale e pepe nero qb.

Il procedimento

Mondate gli asparagi, levando la parte dura del gambo. Lessateli in acqua bollente salata e scolateli al dente. Asciugateli con la carta assorbente e disponeteli ordinatamente, uno accanto all’altro, in una pirofila imburrata. Ora, con l’aiuto di un frullatore, tritate lo scalogno, precedentemente sbucciato, insieme allo speck. Cospargete gli asparagi con la granella di speck e poi con un’abbondante grattugiata di parmigiano. Aggiungete qualche fiocchetto di burro e poi un pizzico di pepe nero. Preriscaldate il forno a 200 gradi e infornate per circa mezz’ora. Sfornate e servite caldi.