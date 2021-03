giornata-mondiale-del-sonno:-i-complementi-per-dormire-meglio

Ogni anno, il venerdì prima dell’equinozio di primavera, si celebra e promuove la consapevolezza su importanti questioni legati al sonno. La medicina, l’istruzione e gli aspetti sociali: la giornata mondiale del sonno affronta tutto ciò, e anche quest’anno è il 19 marzo. Promossa da un gruppo di operatori sanitari e membri della comunità medica che lavorano nell’area della medicina e della ricerca del sonno, questo evento ci fa riflettere sull’importanza di un gesto semplice, come dormire, che tuttavia per alcune persone non è così scontato. La qualità del sonno dipende anche dall’ambiente che ci circonda: una camera da letto accogliente, dotata di un materasso comodo, cuscini adatti e accessori da letto che danno calma e serenità possono sicuramente migliorare le nostre notti e i momenti che dedichiamo al relax. Ecco una selezione di oggetti indispensabili per rendere più bella e accogliente la vostra camera da letto e – ovviamente – favorire un buon sonno.

Copriletti

Caleffi

Quando arriva la “mezza stagione”, il migliore alleato del ben dormire è il copriletto trapuntato, in grado di creare la temperatura perfetta nelle notti di primavera. Le proposte Caleffi PE 2021 si snodano dalle soluzioni in morbido cotone a quelle in soffice microfibra, anche nella pratica versione stropicciata che non richiede stiratura. Le geometrie ritmate, i giochi di linee, l’alternarsi delle sfumature e i patchwork inaspettati sono esaltati da dialoghi cromatici che definiscono interiors a tinte forti. I disegni più romantici presentano invece elementi floreali, inebrianti nelle declinazioni delle tinte che accendono la camera da letto di nuove e inedite nuances.

Copripiumini

TEKLA

I colori sono molto importanti per la zona letto: un colore naturale, oppure un delicato pastello può contribuire a creare un’atmosfera di relax, e quindi favorire il sonno. La nuova collezione di TEKLA è realizzata in cotone percalle, in delicati colori pastello, come il rosa, ma anche color sabbia e caramello.

Piumini

Cinelli Piume e Piumini

Dalle fredde notti d’inverno alle più miti serate di primavera e autunno, l’ideale è farsi avvolgere da un morbido piumino. Meglio se in materiali naturali e con tonalità fresche e accattivanti. Come quelle di Cinelli Piume e Piumini, che evocano energia, vitalità e soprattutto voglia di leggerezza.

Lenzuola

A fiori

Mirabello Carrara

Provenzale

Cosa c’è di meglio di riposare tra lenzuola che richiamano rilassanti atmosfere floreali? Per la stagione primavera-estate, Mirabello Carrara lancia la capsule collection Provence, una collezione che profuma dell’atmosfera inconfondibile della campagna francese, per vestire l’ambiente letto con lo stile semplice ma allo stesso tempo raffinato delle residenze tipiche di questa regione. Prodotti tessili che esprimono la voglia di campagna e di primavera attraverso le linee pulite e fresche delle fantasie a fiorellini. Mirabellorivisita così un classico della biancheria tradizionale: i sei disegni sono proposti su completi letto e completi copripiumino in morbido percalle 100% cotone, tutti coordinabili con il copriletto jacquard di cotone piazzato Lunele con il completo letto Plumetis, in una delicata fantasia a piccoli pois.

Fazzini

Proposte in versione micro, le geometrie ripetute all’infinito diventano colore e riempiono il maxi disegno a tema foglie della nuova collezione TEXTURES di Fazzini. La collezione comprende lenzuola, copripiumino reversibile e quilt, presentati nella versione naturale abbinata al grigio e al cammello oppure nella versione vitaminica che indaga le molte tonalità del verde.

Senza tempo

Coperte

TEKLA

Chi ama farsi coccolare dal tepore delle fibre naturali, non può rinunciare a una classica coperta di lana. La collezione di coperte in lana di TEKLA fa della semplicità e della qualità dei materiali il suo segno distintivo. Realizzate in colori monocromi – bianco, nero e panna – sono incredibilmente morbide e a prova di carezza, oltre a essere destinate a durare per sempre. Ma non è finita qui: queste coperte sono anche sostenibili, in quanto prodotte utilizzando energie rinnovabili.

Materassi

Innovativi

Conte Group

Per un buon sonno ristoratore, è indispensabile affidarsi a un materasso di qualità e adatto alle nostre esigenze. Il brand Golden Night ® di Conte Group nasce dalla trentennale esperienza della famiglia Conte nel settore della lavorazione di materiali destinati al comfort ed al riposo. Dai materassi in Polyspring e Memory Gel a quelli biodegradabili in Elio Foam Bio, Conte Group offre una vasta gamma di soluzioni adatti a ogni esigenza, nel segno della qualità e della sicurezza.

Classici

Vispring

La scelta del materasso non è mai facile, e deve tener conto delle varie esigenze della nostra spina dorsale. Pionieri delle molle insacchettate, i materassi Vispring creano un eccellente sistema di supporto per fianchi, spalle e spina dorsale. Le molle sono realizzate in acciaio vanadio di alta qualità, sono avvolte e confezionate in sacchetti di cotone calicò naturale. Ma non solo: l’azienda sceglie i materiali naturali più pregiati e sostenibili sul pianeta per assicurare che ogni materasso sia soffice, morbido e raffinato.