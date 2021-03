covid,-figliuolo-e-curcio-vaccinati-questa-mattina-con-astrazeneca

Francesco Paolo Figliuolo e Fabrizio Curcio si sono sottoposti questa mattina a Roma all’inoculazione del vaccino AstraZeneca

Dopo il blocco in via del tutto precauzionale delle inoculazioni con AstraZeneca per consentire di fare chiarezza sui casi di trombosi che si sono verificati, ed in seguito all’ok dell’Ema, sono ripartite nella giornata del 18 marzo le vaccinazioni anti-Covid con il suddetto farmaco.

Questa mattina al drive through della Difesa alla Cecchignola, a Roma, si sono sottoposti all’inoculazione del farmaco anglo svedese il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

Figliuolo e Curcio si sono vaccinati questa mattina seguendo la regolare programmazione del piano vaccinale

Il neo-Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio si sono sottoposti all’inoculazione di AstraZeneca, in una delle tende allestite nella struttura del drive through della Difesa a Roma, seguendo la regolare programmazione del piano vaccinale.

A sottolinearlo è stato lo stesso generale Figliuolo in una nota della struttura commissariale. Il Premier Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa ha invece dichiarato di non essersi ancora sottoposto alla vaccinazione ma farà senza alcun dubbio AstraZeneca.

Intanto l’Aifa ha ribadito che il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace e che i benefici sono ampiamente superiori ai rischi.