Country Comfort avrà una seconda stagione?

Country Comfort 2 stagione si farà?

Country Comfort tornerà su Netflix con la stagione 2? È questa la domanda dopo il debutto di venerdì 19 marzo 2021 della serie creata da Caryn Lucas, ideatore già di note sitcom come La tata e Miss Congeniality. Alla luce infatti dei successi televisivi di Lucas sarebbe difficile non immaginare anche un secondo ciclo di episodi della serie con Katharine McPhee.

Sappiamo però che a decretare il futuro di un titolo Netflix è il pubblico di abbonati che con la sua risposta determina il successo o meno di un contenuto originale. Nel dettaglio, per scoprire il loro responso, Netflix si serve di un algoritmo matematico in grado di calcolare il numero di utenti raggiunti da un nuovo titolo.

Ricordiamo anche che per Netflix una “visione” è considerabile tale se è stato guardato almeno il 70% di almeno uno degli episodi che costituisce un titolo, sia esso una serie inedita o una nuova stagione – e ogni account viene conteggiato una sola volta.

Si tratta quindi di un’attenta analisi che impiega dalle quattro alle sei settimane di tempo, grazie alla quale però lo streamer scopre se puntare ancora su un progetto originale oppure no. Ad oggi quindi è ancora troppo presto per conoscere il destino di Country Comfort, ma i primi aggiornamenti potrebbero arrivare tra il mese di aprile e maggio 2021. Per scoprire quindi il destino di Country Comfort 2 non ci rimane che attendere notizie ufficiali da parte dello streamer.

Una scena della serie Country Comfort. Credits: Beth Dubber/Netflix

Quando esce Country Comfort 2

Quando potrebbe debuttare Counytry Comfort 2 se confermata ufficialmente? Ricordiamo che era il 20 gennaio 2020 quando il colosso dello streaming annunciava l’ordine dei primi dieci episodi della serie statunitense creata da Caryn Lucas. La prima stagione di Counytry Comfort debutta poi il 29 marzo 2021, a distanza di un anno dall’annuncio. Immaginiamo quindi che in caso di rinnovo la seconda stagione possa esordire nel corso dei primi mesi del 2022. Al momento però si tratta ancora di ipotesi in attesa di conferme ufficiali.

Trama di Country Comfort 2, anticipazioni

Bailey è una giovane cantante country che vorrebbe sfondare nel mondo della musica con le sue canzoni! Ad impedirglielo è la sua situazione economica e la mancanza di una vera band. Per questo motivo, al fine di mettere un po’ di soldini da parte, Bailey si reinventa tata dei cinque figli di un rude cowboy, Beau. Puntata dopo puntata scopriamo però che il talento di Bailey nel canto si estende anche alla capacità di sapersi districare e gestire sempre al meglio le dinamiche di una grande famiglia come questa, alla quale inoltre mancava proprio una mamma. Allo stesso tempo, però, anche lei scopre in questi ragazzi la componente di quella band che desiderava da tanto tempo.

Cast di Country Comfort 2

Chi immaginiamo di rivedere in Country Comfort 2 se rinnovata ufficialmente? Ricordiamo i protagonisti Katharine McPhee (Waitress on Broadway, The House Bunny) e Eddie Cibrian (Take Two, RoseWood), che in questa commedia targata Netflix interpretano rispettivamente i personaggi di Bailey e Beau.

Accanto a loro potrebbero tornare anche Ricardo Hurtado (Malibu Rescue) nella parte di Tuck, Pyper Braun in quella di Chloe e Griffin McIntyre nella parte di Dylan.

Janet Varney (The Legend Of Korra) e Eric Balfour (Streghe) e si uniscono al cast della serie nei rispettivi ruoli di Boone, il fidanzato di Bailey (Katharine McPhee), e nel ruolo di Summer, la fidanzata di Beau (Eddie Cibrian). Jamie Martin Mann invece veste i panni di Brody, mentre Shiloh Verrico (Here Today, Crown Vic) è Cassidy.

Country Comfort 2 in streaming

Dove guardare Country Comfort 2 stagione se riconfermata? Trattandosi di una serie Netflix originale ci aspettiamo di rivedere il secondo ciclo di episodi sul colosso dello streaming, servizio disponibile in più di 190 Paesi in tutto il mondo.

Scopri dove siamo rimasti in Country Comfort prima stagione!