cosa-guardare-su-star,-il-meglio-del-catalogo

Le migliori serie tv su Star: cosa guardare

Ha esordito lo scorso 23 febbraio Star, il nuovo brand di intrattenimento generale, su Disney+ in Italia.

Al suo debutto, Star è approdato sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino aggiungendo 42 serie TV, 249 film e una lista di 5 Star Original ai titoli già presenti su Disney+, con novità che verranno aggiunti di mese in mese.

Entro la fine del 2021, su Star saranno approdate 35 serie tv in prima visione assoluta, mentre sono già state annunciate tre produzioni italiane che arricchiranno il catalogo: tra queste la tanto sospirata quarta stagione di Boris.

Cosa guardare su Star? Ecco le migliori serie tv attualmente disponibili nel catalogo del nuovo brand di intrattenimento Disney, selezionate dal team di Tvserial.it.

Finalmente sbarcano in streaming nel nostro Paese le cinque stagioni di Alias, la serie thriller creata da J. J. Abrams che consacrò Jennifer Garner a eroina del piccolo schermo all’inizio degli anni Duemila. Gli appassionati di Abrams avranno anche pane per i loro denti grazie alle sei stagioni di Lost, disponibile in piattaforma con la saga completa dei passeggeri del volo Oceanic 815.

Chi ama le serie scaturite da Shondaland, ovvero la casa di produzione della geniale Shonda Rhimes, può contare sulla presenza delle più amate serie che ha realizzato dal 2005 ad oggi per la rete ABC. Si parte da Grey’s Anatomy, che su Star è presente con tutte e sedici le stagioni della serie (la diciassettesima va in onda su Fox), e con le prime due del recente spin-off Station 19.

Grey’s Anatomy, a cominciare dalla prima stagione: ecco cosa guardare su Star. Credits: Disney Plus.

Non manca il cofanetto di Scandal, la soap politica che ha conquistato il pubblico globale diventando un fenomeno pop e non solo. I cappotti indossati da Olivia Pope (Kerry Washington) andavano puntualmente sold out dopo ogni episodio. Su Star c’è anche spazio per The Catch, versione contemporanea di guardie e ladri con Mireille Enos.

Sul fronte delle serie più della rete ABC, ci sono proprio tutte a cominciare da Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, che grazie alla storia d’amore tra Kevin (Matthew Rhys) e Scotty (Luke MacFarlane) è passata alla storia tra le rappresentazioni più inclusive della tv degli anni Duemila.

Sempre Matthew Rhys è il co-protagonista dell’acclamatissima The Americans, al fianco di Keri Russell. Fu sul set di questa serie, che ha ridefinito il concetto di spy story televisiva, che scoccò la scintilla tra i due attori. Dal 2014 Matthew Rhys e Keri Russell fanno coppia fissa e hanno un figlio, nato cinque anni fa.

Se sentite già la mancanza di The Americans e avete un vuoto da colmare, Burn Notice – Duro a morire fa al caso vostro. L’agente segreto Michael Western (Jeffrey Donovan) vi saprà intrattenere con la sua miscela di ironia e azione.

Poche serie hanno influenzato la cultura televisiva come fece nel 2004 Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane. Il successo della serie diede vita ad uno spin-off, il delizioso Devious Maids: entrambe le serie sono disponibili nel catalogo Star.

Marcia Cross ed Eva Longoria in una scena di Desperate Housewives. Credits: Disney Plus.

Se nell’arco di otto stagioni Marc Cherry si è divertito a raccontare le liti tra le inquiline di Wisteria Lane, il set della serie divenne per anni oggetto di gossip e rumors sulle animosità tra alcune delle protagoniste.

Chissà se tra qualche anno potrà diventare il soggetto di una seconda stagione di Feud, il gioiellino di Ryan Murphy che si avvale di due pesi massimi del calibro di Jessica Lange e Susan Sarandon per raccontare la storia antipatia che intercorreva tra Joan Collins e Bette Davis e che culminò durante le riprese di Che Fine Ha Fatto Baby Jane?.

Sul fronte delle commedie, spiccano due portenti. La prima è la sorprendente Cougar Town, dimostrazione che il titolo infelice di una serie può ostacolarne le sorti. Bill Lawrence, già ideatore di Scrubs (anch’essa in piattaforma), rimpianse il nome infelice che poco rifletteva lo spirito famigliare e scanzonato di quest’esilarante commedia con Courteney Cox.

La seconda è Ugly Betty, il primo grande trionfo televisivo di America Ferrera. Adattamento statunitense della telenovela colombiana Yo Soy Betty, La Fea, la serie rappresenta l’accompagnamento ideale ad un altro titolo Star, la pellicola-cult Il Diavolo Veste Prada.

Carrie Mathison e Saul Berenson interpretati Claire Danes e Mandy Patinkin. Credits: Fox/Showtime.

Gli amanti della lunga serialità potranno godersi le otto stagioni di Homeland – Caccia alla spia, presente su Star con tutte e otto le stagioni della serie, o lasciarsi conquistare dal fascino paranormale delle undici stagioni di X-Files: le nove trasmesse dal 1993 al 2002, e le due stagioni revival risalenti al 2016 e al 2018.

Menzione d’onore a Buffy – L’ammazzavampiri, l’eroina interpretata da Sarah Michelle Gellar che ha il merito di aver riportato in auge il fantasy nella televisione di fine anni Novanta insieme a Streghe.

Per quanto riguarda le serie originali Star, due sono i titoli a cui dovete dare una possibilità. Il primo è Big Sky, nuova creatura televisiva di David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing) con protagoniste Kylie Bunbury e Katheryn Winnick. Un thriller al cardiopalma ambientato nel Montana, la cui bellezza desolata rende questa storia ancor più inquietante.

Il secondo è Love, Victor, spin-off di Tuo, Simon dai produttori esecutivi di This Is Us. Aspettatevi una saga famigliare, un racconto di formazione ma soprattuto una storia d’amore delicata e mai banale.