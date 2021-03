canzone-segreta,-alba-parietti-in-versione-“drag-queen”-per-marcella-bella-che-non-la-riconosce,-la-sorpresa-finisce-male

Spread the love











Alba Parietti, la nota showgirl nella serata di ieri venerdì 19 marzo, ha partecipato al programma Canzone Segreta, lasciando tutti senza parole. Per chi non lo sapesse, si tratta del nuovo programma, condotto da Serena Rossi, che va in onda ogni venerdì su Rai 1. Nel corso della puntata, è intervenuta proprio lei, la mamma di Francesco Oppini che da poche settimane ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. Per la prima volta, forse, Alba si è mostrata in un modo in cui forse non l’abbiamo mai vista.

Alba Parietti a Canzone Segreta, come non l’abbiamo mai vista

La nota showgirl ed opinionista, è stata ospite del programma Canzone Segreta di Serena Rossi, che va in onda ogni venerdì su Rai 1. Sembra che la Parietti sia intervenuta per fare una sorpresa all’amica Marcella Bella. Per l’occasione ha indossato una parrucca bianca molto lunga, un body color argento, abbinato agli stivali dello stesso colore. Insomma, sembra che la nota opinionista si sia presentata con uno stile che tanto ricorda “Lady Gaga”, sorprendendo tutti e lasciando i presenti davvero senza parole.

La showgirl mostra un look insolito e fa una sorpresa a Marcella Bella

Il suo look pare fosse talmente insolito, che la stessa Marcella Bella ha fatto fatica a riconoscere Alba. La cantante era seduta sulla poltrona bianca e da li ha assistito all’esibizione di Alba Parietti, che per l’occasione ha cantato insieme ad un gruppo di Drag Queen. La cantante, molto divertita dall’esibizione e compiaciuta, avrebbe applaudito, senza però rendersi conto di chi fosse la protagonista. Ad un certo punto, la sorella di Gianni si sarebbe alzata ed avvicinata ad Alba per ringraziarla e li avrebbe capito che si trattava proprio della Parietti.

Simpatico siparietto tra Alba e Marcella, il pubblico apprezza

“Ma chi è questa bella signora?”, ha chiesto Marcella. Ovviamente questa ironia ha tanto divertito il pubblico e la stessa Marcella sarebbe scoppiata a ridere. “L’ho scambiata per un uomo”, avrebbe confessato la cantante, che da molti anni ormai è amica della Parietti. Insomma, la sorpresa solo inizialmente non sembra sia riuscita, visto che Marcella ha capito che si trattava della sua cara amica, soltanto dopo l’esibizione. Il programma condotto da Serena Bortone sembra piacere davvero tanto e puntata dopo puntata, sembra essere seguito da milioni di telespettatori. Il momento più esilarante e che si è dimostrato anche il più seguito della serata è stato quello che ha visto la partecipazione proprio di Alba.

Mi piace: Mi piace Caricamento...