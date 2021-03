Il budino di orzo perlato è un dessert vegano, ed è anche un’ottima idea per consumare un cereale come l’orzo, che non sempre presente nella nostra alimentazione come dovrebbe.

L’orzo è il cereale più antico del mondo e negli ultimi anni stiamo assistendo ad un continuo incremento della sua presenza sulle nostre tavole. È un cereale trasversale, che può essere utilizzato per creare zuppe, orzotti, insalate estive e anche dolci.

L’uva fragola della ricetta può essere sostituita con qualsiasi altra uva oppure con dei frutti di bosco, delle fragole o qualsiasi altro frutto vi venga voglia di usare, rendendo questa preparazione perfetta per tutto l’anno.

Questo budino di orzo è realizzato con latte vegetale, quindi adatto anche a chi è intollerante al lattosio, nonché completamente vegan. I semi di chia, considerati un superfood per il loro apporto nutrizionale, in questa ricetta funzionano anche come addensante, conferendo un sapore cremoso davvero simile al budino tradizionale.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 35 minuti



Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

200 g Orzo Perlato

400 ml Latte Di Riso

1 Bacca Di Vaniglia

100 g Zucchero

3 cucchiai Semi Di Chia

1 cucchiaino Cannella

1 grappolino Uva Fragola

2 cucchiai Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta del budino di orzo perlato, iniziate col mettere sul fuoco il latte di riso con i semi della bacca di vaniglia.

Raggiunto il bollore, aggiungete l’orzo, poi lo zucchero, i semi di chia e la cannella e continuate la cottura per altri 15 minuti, o finché l’orzo sarà morbido.

Nel frattempo, lavate l’uva fragola e staccate gli acini dal raspo.

Metteteli in un pentolino e cuocete insieme ai 2 cucchiai di zucchero, finché l’uva inizierà ad ammorbidirsi e caramellarsi.



Poi spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

Versate il composto di orzo ancora caldo in 4 coppette monoporzione e lasciate intiepidire.



Riponete poi in frigorifero per almeno un’ora prima di servire.



Al momento del servizio, aggiungete il topping di uva fragola.