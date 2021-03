benedetta-rossi-rivela-tristemente:-non-lo-facciamo-da-anni

Spread the love

La nota food blogger italiana, Benedetta Rossi, ha risposto ad alcune domande, confessando che attualmente le manchi qualcosa

Negli ultimi anni, i programmi televisivi dedicati al mondo della cucina sono aumentati esponenzialmente. Dal noto cooking show “MasterChef” alla “Prova del Cuoco” di Antonella Clerici, continuano tutti ad ottenere una grande quantità di ascolti.

Al giorno d’oggi infatti, quasi ogni emittente presenta almeno una trasmissione a tema gastronomico nel proprio palinsesto. Sempre più chef stanno iniziando ad abbinare la loro carriera dietro ai fornelli a quella sul piccolo schermo.

Tuttavia non soltanto i cuochi famosi hanno spopolato nel pubblico nostrano, ma anche alcuni food blogger che sono partiti semplicemente dalle loro pagine social. Tantissimi utenti sono spesso alla ricerca di ricette semplici e deliziose da realizzare, seguendo i consigli di altri appassionati di cucina.

Una di questi che è spiccata negli ultimi anni, è proprio Benedetta Rossi. Il suo blog “Fatto in casa da Benedetta”, così come il suo canale YouTube, è seguitissimo. Tutti i suoi fan sanno anche che lei possiede un agriturismo situato nelle Marche, in provincia di Fermo.

Leggi qui -> Benedetta Parodi, ex volto della cucina di Mediaset oggi lavora altrove: ecco cosa fa

Leggi qui -> Maëlle Clerici, figlia della rinomata Antonella: già segue le orme della madre

La confessione di Benedetta Rossi

Grazie al crescente seguito che ha riscosso durante gli anni, Benedetta ad oggi conduce una sua trasmissione, chiamata come il famoso blog. Le riprese delle trasmissioni vanno in onda su Food Network e su Real Time, a partire dal 2018.

Come ipotizzabile per un personaggio così noto, anche il suo profilo Instagram ha un grande riscontro in termini di follower. Qui condivide diversi scatti legati al suo lavoro e alla sua quotidianità.

Recentemente la conduttrice, la quale è sposata da più di un decennio con suo marito Marco, è stata ospite di una trasmissione radiofonica, in cui, tra una chiacchierata e l’altra, ha rivelato una confessione.

C’è una cosa infatti che le manca tantissimo e non riesce a farla da anni. Il tema del discorso sono i viaggi. Proprio relativamente a questi ultimi, la Rossi ha ammesso che non riesce a farne uno da diverso tempo.

Anche il virus di Covid 19 non ha di certo facilitato i piani della blogger, la quale ha dichiarato che non vede l’ora che sia nuovamente possibile spostarsi, per visitare posti nuovi con suo marito, con cui è sempre insieme, anche nella gestione del loro bellissimo agriturismo.