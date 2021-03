barbara-d’urso-punta-papa-francesco?

Nel corso degli anni sono stati tantissimi quelli che sono stati intervistati da Barbara D’Urso. Nella “collezione” di Carmelita, però, manca ancora qualcuno e lei, si sa, punta in alto! Ecco perché la popolare conduttrice vorrebbe che ad intervenire nei suoi programmi fosse nientepopodimeno che Papa Francesco.

Se parliamo di televisione sono pochi i conduttori italiani che possono vantare una carriera come quella di Barbara D’Urso. Nonostante spesso la donna venga attaccata dai suoi moltissimi haters, infatti, la conduttrice e i suoi programmi (che da anni porta avanti su Canale 5) sono piuttosto popolari.

Politici, attori, musicisti, personaggi esteri; sono davvero tantissimi quelli che sono apparsi nei suoi salotti televisivi e che si sono aperti con lei.

Come Barbara ha spiegato qualche anno fa durante una puntata di “Grand Hotel Chiambretti”, però, c’è ancora qualcuno che manca all’appello; qualcuno che lei non vedrebbe l’ora di conoscere e, magari, di intervistare: Papa Francesco.

Leggi anche: Barbara d’Urso in Bikini: ecco i suoi segreti per un fisico perfetto

Barbara D’Urso vuole “convincere” Papa Francesco

Di recente Barbara è stata accusata di blasfemia dopo aver pregato in diretta durate uno dei suoi programmi. Dopo l’accaduto aveva cominciato a girare in rete anche una petizione contro di lei, per far chiudere tutte le sue trasmissioni.

Alla fine nemmeno migliaia di firme erano riuscite a fermarla e così Barbara aveva potuto continuare a portare avanti i suoi show indisturbata.

Se lei sia credente o meno non lo sappiamo ma, di certo, il più alto esponente della Chiesa Cattolica ha una certa influenza anche su di lei.

Ad ammetterlo era stata proprio Barbara qualche anno fa. Intervenuta a “Grand Hotel Chiambretti” nella puntata dedicata ai “mostri” della televisione, la D’Urso aveva infatti spiegato di sentirsi “oltre il trash” e che, proprio per questo, non si arrendeva di fronte all’idea di non poter realizzare uno dei suoi sogni.

“Vorrei stare con lui 32-33 minuti per parlargli e convincerlo”

aveva detto la donna, parlando di Papa Francesco.

“Ci riuscirò prima di Fabio Fazio”.

aveva aggiunto poi, rassicurando i suoi telespettatori. Che dite, Barbarella riuscirà a fare, è il caso di dirlo, il miracolo?

Potrebbe interessarti: Barbara D’Urso, rivelazione choc: ecco con chi dorme