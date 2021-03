alessia-marcuzzi-e-nicola-savino,-lei-fa-un-annuncio-sui-social-e-alla-reazione-di-lui-non-si-contiene-e-gli-dice-“sei-un-cretino!”

Spread the love











Alessia Marcuzzi nelle scorse ore sembra aver fatto un annuncio molto importante su Twitter che in qualche modo ha scatenato l’ironia del suo collega Nicola Savino. Qualche ora fa, infatti, la conduttrice de Le Iene sembra aver dichiarato che a partire dalla prossima settimana, avrà una rubrica tutta sua, sul magazine Grazia. La conduttrice, attraverso questa rubrica, interagirà con le sue lettrici e con i suoi lettori, dando loro dei consigli molto utili. Il post, che la conduttrice ha pubblicato su Twitter, non è passato inosservato neanche al suo collega, Nicola Savino il quale non ha perso occasione per prenderla in giro. Ma cosa ha detto?

Lo abbiamo già anticipato, la conduttrice ha annunciato che ben presto condurrà una rubrica sul magazine Grazia. Il suo amico e collega, pare abbia voluto prenderla in giro. Savino le avrebbe detto di essersi innamorato segretamente di una collega e le avrebbe chiesto un consiglio. “Cara Grazia, sono segretamente innamorato di una mia collega di lavoro…La vedo ogni martedì, lei non ricambia…Cosa ne pensi?”. Ovviamente questo post ha fatto parecchio sorridere la stessa Alessia ed anche tutti i fan della conduttrice.

Nicola Savino la prende in giro e Alessia risponde per le rime

Una volta pubblicato il suo post, Alessia ha risposto ovviamente anche lei in modo ironico dicendo “Cretino”. Insomma, tra i due conduttori c’è stato una botta e risposta piuttosto simpatico e divertente che è tanto piaciuto agli utenti web, che hanno lasciato delle interazioni. Anche tanti altri hanno voluto seguire l’ironia del conduttore de Le Iene, scrivendo alla Marcuzzi dei posti ironici.

L’appello della conduttrice ai suoi lettori

La conduttrice sui social sembra che sia stata anche attaccata dopo aver annunciato che a partire dalla prossima settimana, collaborerà con il periodico Grazia. Poi, rivolgendosi ai suoi fan, sembra abbia detto di augurarsi di poter essere d’aiuto per molti di loro. “Ne sarei davvero felice…”, ha dichiarato la conduttrice, la quale ha ancora aggiunto “Un posto nel mio cuore sarà solo per voi…”. Nonostante la conduttrice ha detto addio al suo ruolo di conduttrice de L’Isola dei famosi, quest’anno sostituita da Ilary Blasi, Alessia continua ad essere molto impegnata. Tante le novità ed i progetti che bollono in pentola e che stanno per arrivare per lei. Oltre ad essere al comando di una rubrica tutta sua sul magazine Grazia, la conduttrice ha dato vita ad una linea di cosmetici, Clean Beaty, chiamata Luce.

