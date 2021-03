Vita in diretta, Alberto Matano mai visto così e poi dice all’ospite “Hai sempre …” e in studio nessuno parla più

Spread the love











A La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano nella giornata di ieri ha ospitato un grande personaggio del mondo della televisione. Per lui, ma anche per tutti i telespettatori che hanno potuto guardare la puntata, è stata una giornata ricca di grandi emozioni. Sappiamo bene che proprio ieri, si è celebrata la giornata per la commemorazione delle tante vittime del Covid, a poco più di un anno dall’inizio di questa brutta pandemia. Anche per questo motivo, la puntata del programma targato Rai, è stata molto toccante ed emozionante, non soltanto per il conduttore e gli ospiti, ma anche per i telespettatori che sono rimasti incollati davanti alla tv per diverse ore.

La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano ricorda le tante vittime del Covid

Il conduttore del programma targato Rai, sembra abbia voluto dedicare un grande spazio al ricordo delle vittime, delle loro famiglie, cercando nel contempo di infondere speranza negli italiani che continuano a vivere in questa brutta situazione. Effettivamente, proprio nella giornata di ieri, è arrivata una notizia che in qualche modo ha dato un pò di speranza. Si tratta della comunicazione diffusa nelle scorse ore, secondo cui l’Ema ha dato il via libera all’AstraZeneca, il vaccino che nei giorni scorsi era stato sospeso per via delle tante morti sospette in tutta Europa. Sembra che sia stato accertato come questo vaccino abbia più benefici che controindicazioni.

Ospite in studio Piero Angela

Uno degli ospiti più importanti della puntata de La vita in diretta di ieri, è stato lui Piero Angela, il quale ha sottolineato la necessità di ricordarsi ogni giorno di andare avanti. Le sue parole, in qualche modo hanno tanto commosso il conduttore Alberto Matano. Quest’ultimo sembra aver detto al suo ospite “Grazie. Hai fotografato come sempre, da grande maestro e giornalista, il sentimento di questa giornata”. Il divulgatore scientifico, è stato così ospite nella puntata de La vita in diretta, andata in onda ieri, giovedì 18 marzo 2021. Le sue parole sono state molto importanti, soprattutto per la giornata particolare che è stata.

Le parole di Piero Angela commuovono il conduttore e i telespettatori

Le sue parole, hanno dato tanta speranza ai telespettatori che hanno apprezzato molto il suo intervento. “È stato un anno particolarmente difficile, ma guardiamo avanti con un po’ di ottimismo. Queste vaccinazioni ormai si stanno diffondendo sempre più e dopo l’estate forse cominceremo a respirare”. Ovviamente, tutti noi ci auguriamo che le parole di Angela, possano essere veritiere.

