temptation-island:-speranza-e-alberto,-torna-l’amore?

L’amore tra Speranza Capasso e Alberto Maritato è al centro di molte polemiche per il repentino cambio di situazione: dalla rottura al matrimonio; l’ex coppia di Temptation Island non ha intenzione di mollare ed entrambi credono in questa proposta di nozze. Speranza ha rotto il silenzio ed ha dedicato un post pubblico al suo Alberto. Scopriamo insieme cosa ha detto di bello.

Speranza Capasso e Alberto Maritato sono una delle coppie di Temptation Island che maggiormente hanno fatto discutere per il loro amore; dopo un comportamento indecoroso di Alberto nei confronti della sua Speranza, fidanzati da oltre 16 anni, lei aveva deciso di non continuare la relazione.

Convinta di non voler più tornare con lui, la proposta di matrimonio di Alberto, architettata con l’aiuto di ex amici del reality, ha sconvolto Speranza che ha deciso di concedergli una seconda opportunità.

Lo scorso mese la coppia aveva annunciato, dopo la presunta data di nozze, di essere in balia di una nuova crisi. In che situazione si trovano adesso Speranza e Alberto? A parlare, tramite una dolce dedica su Instagram, è stata proprio Speranza.

“Speranza è l’anti-donna!” Speranza cancella tutto?

Alberto, prima di chiedere la mano di Speranza, per diversi mesi ha pubblicato post d’amore, ricchi di dediche verso la sua Speranza; adesso è stata Speranza a parlare tramite i social, volendo rispondere con una foto a tutte le critiche di chi non capisce come si possano dimenticare offese come “Sei l’anti-donna!“.

“Il dolore genera crepe nell’anima, ma è da quelle che germogliano i fiori!” così recita la didascalia inserita da Speranza, corredata da una cascata di hashtag tipici di una foto di due innamorati.

I commenti, nonostante tutto, sono positivi, infatti un utente scrive: “L’amore fa fare cose da pazzi. Il più delle volte davvero non fa capire nulla, supera la ragione. Hai avuto un coraggio e una forza assurda, spero ti renda davvero felice!”.

Cuori e like per la coppia, le critiche sembrano diventare sempre meno e il loro matrimonio, previsto per maggio 2022, convincere sempre di più gli altri!