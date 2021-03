Le tartellette con confettura di latte e miele sono delle mini tortine golose e super friabili. Il ripieno è formato da una confettura di latte e miele che richiama il gusto del caramello e che si sposa perfettamente con il cocco.

Facili da preparare, si prestano davvero a mille combinazioni e a essere farcite con diversi ingredienti; per questo le tartellette possono arricchire i buffet di dolci delle feste o ravvivare le colazioni.

La confettura di latte e miele è una riduzione di latte molto dolce e aromatica, chiamata anche dulce de leche e originaria del Sud America, che può essere preparata in abbondanza e conservata in frigorifero per diversi giorni e consumata anche spalmata sul pane.

La frolla per queste tartellette è la versione montata, che risulta molto friabile e che necessita di un lungo riposo in frigo. Se avete una ricetta base della pasta frolla, potete usare quella, ma questa è una sua versione molto interessante.

Nel caso di questa ricetta le tartellette sono finite in maniera semplice, con una spolverata di scaglie di cocco essiccato, ma si possono aggiungere molte cose, la frutta fresca o la frutta secca e tutto quello che la fantasia consiglia.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 90 minuti



Tempo totale: 110 minuti

Dosi per

12 persone

Ingredienti

Per la frolla:



200 g Farina 00



80 g Burro



1 Uovo



2 Tuorli d’Uovo



65 g Zucchero



1 pizzico Sale



1 Limone, la scorza grattugiata

Per la confettura di latte e miele:



1 litro Latte Intero



250 g Miele

Per guarnire:



2 cucchiai Farina di cocco

Preparazione

Per preparare la ricetta delle tartellette con confettura di latte e miele, mettete il latte e il miele in una pentola d’acciaio a bordi alti, ponete su un fornello e con un cucchiaio di legno girate fin quando il miele non si sarà completamente sciolto.



Lasciate cuocere a fuoco vivace, girando di tanto in tanto, fin quando il composto non si sarà scurito e avrà raggiunto una consistenza densa (ci vuole circa un’ora).

Spegnete e frullate per eliminare eventuali grumi, quindi ponete in un barattolino di vetro e fate raffreddare.

Lavorate il burro con lo zucchero e il pizzico di sale.

Quindi aggiungete un uovo alla volta e continuate a mescolare.

Aggiungete infine la farina e il lievito ben setacciati e mescolate con l’aiuto di una frusta a mano.

Lavorate poco l’impasto, quindi formate una palla e avvolgetela nella pellicola trasparente.



Riponete in frigorifero per almeno 6 ore.

Una volta raffreddata, stendete la pasta con l’aiuto di un matterello leggermente infarinato e con l’aiuto di un coppa pasta formate dei piccoli cerchi.

Ungete una teglia per muffin all’esterno e adagiate su ogni sporgenza un cerchio di frolla, facendo una piccola pressione affinché aderisca bene ai lati.

Fate cuocere a 170°C per circa 35 minuti, quindi toglietele dal forno e fate raffreddare.

Riempite ogni tartellette con un cucchiaio di confettura e spolverate con un po’ di farina di cocco.