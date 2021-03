stati-uniti-accusano-la-cina-di-demagogia.-la-replica:-“gli-usa-hanno-i-loro-problemi-di-diritti-umani”

Gli Stati Uniti accusano la Cina di “demagogia” nel corso del primo incontro di alto livello fra rappresentati dell’amministrazione Biden con le loro controparti cinesi, in Alaska. Un funzionario americano critica dietro le quinte anche la rottura del protocollo da parte della delegazione cinese, che si è lasciata andare in un lungo discorso introduttivo invece di limitarsi alle dichiarazioni ufficiali per la stampa di due minuti.

E a stretto giro arriva la replica della delegazione cinese che ha incontrato il segretario di Stato americano Antony Blinken e il consigliere alla Sicurezza nazionale Jack Sullivan. “Gli Stati Uniti hanno una lunga storia di problemi sul fronte dei diritti umani, basta vedere gli afroamericani uccisi”

“Riteniamo sia importante che gli Stati Uniti cambino la loro immagine e la smettano di portare avanti la loro democrazia nel resto del mondo. La Cina non accetterà accuse ingiustificate dagli Usa“, afferma Yang Jiechi, membro del Politburo e capo della diplomazia del Pcc.