Roberta Beta, ex concorrente del primo GF: dopo di quello non è riuscita a uscire | Ecco che fine ha fatto

Ricordate Roberta Beta, concorrente del primo esperimento televisivo del Grande Fratello? Partecipò alla prima edizione insieme a Pietro Taricone, Sergio Volpini, Marina La Rosa. Cosa fa oggi l’effervescente bionda? Ve lo raccontiamo noi

Roberta Beta, opinionista

Roberta la ricordiamo tutti per essere stata una tra le prime partecipanti del primo esperimento televisivo del Grande Fratello. Nella stessa casa con Pietro Taricone, Rocco Casalino, Marina La Rosa, Cristina Plevani, si fece notare per la sua parlantina e la sua schiettezza.

Prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, Roberta Beta lavorava nell’ufficio stampa di un’azienda del settore merceologico. Era una benestante PR milanese. Nel 2000 partecipa al Grande Fratello, prima edizione, attirando la curiosità del pubblico. E’ cresciuta con la mamma Giuliana (casalinga), il papà Mauro (consulente aziendale) ed il fratello Simone. Ha un figlio, Filippo (2002), avuto dall’ex fidanzato Igor Napolitano.

In passato, Roberta Beta è stata legata a Marco Senise. Ha un figlio, Filippo, nato a Roma nell’aprile 2002 ed avuto da Igor Napolitano, consulente finanziario con cui è stata insieme quattro mesi. Dal 2006 al 2010 è stata fidanzata con Maurizio Irti. Nel 2018 risulta essere single ed alla ricerca di un uomo che sappia stupirla ed insegnarle qualcosa di nuovo.

La carriera di Roberta

Giornalista pubblicista e speaker radiofonica Roberta ha lavorato per alcuni anni in radio e in tv. Ha anche scritto un libro, “La grande sorella” e ha provato, senza successo, a lanciarsi in politica.

Ha condotto diversi programmi su Radio2 come I topi ballano (2001- 2002), Cammello (2001-2002), Ambra e gli Ambranati (2001) e Speciale Firenze Live Stazione Leopolda (2001/2002). Nel frattempo, pubblica il libro La grande sorella (2001) e fino al 2007 è tra le inviate per La vita in diretta.

Poi la troviamo nel reality Single nel mondo (2009) fino a quando decide di provare la strada della politica e si candida per il Nuovo Centrodestra nella lista Roma Popolare (2016). Dal 2016 presenta il suo programma Fattore Beta su Radio Incontro Donna.

La 54enne, oggi opinionista del salotto di Barbara d’Urso è anche molto seguita su Instagram dove si definisce: mamma, giornalista, speaker e donna curiosa.

Roberta dice sempre la sua come in uno dei suoi ultimi post dove a proposito dell’uso dei social dichiara: “I social non sono un mezzo per bestemmiare e abbruttirsi, io non lo farò mai…”.