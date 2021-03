Quando escono gli episodi su Star

Dato che stai leggendo questo articolo, probabilmente sai già che Star è un servizio streaming incluso nell’abbonamento di Disney+. È approdato in Italia il 23 febbraio 2021 e già ci regala tanti titoli nel catalogo di cui non possiamo fare a meno. Dal sito ufficiale di Disney+ scopriamo che su Star arrivano nuove serie tv e film ogni settimana. Ti consigliamo, quindi, di tenere sempre d’occhio l’elenco aggiornato delle serie tv disponibili sulla piattaforma per non perderti le novità. Vista questa premessa, focalizzandoci sulle serie televisive, quando escono gli episodi su Star?

Iniziamo col dire che non esiste un giorno fisso per il debutto delle serie tv su Star di Disney+. Nel caso di Big Sky, Love, Victor e Helstrom lo schema adottato è lo stesso, ma non è detto che sia sempre così per i titoli a venire. Per queste serie, ad esempio, la data di esordio su Star è martedì 23 febbraio 2021, vale a dire nella data del lancio della piattaforma in Italia con i primi due episodi.

Quanti episodi escono su Star alla volta

Come accennato, di Big Sky, Love, Victor e Helstrom – solo per fare un esempio – arrivano martedì 23 febbraio 2021 i primi due episodi. La scaletta prevede poi un episodio a settimana con giorno di rilascio di venerdì. Di seguito, ai rispettivi link, ecco nel dettaglio quando escono gli episodi su Star di Big Sky, Love, Victor e Helstrom.

A che ora escono gli episodi su Star

Diverso è il discorso legato all’orario in cui escono le puntate su Star di Disney+. A prescindere da quale giorno della settimana sia il debutto della serie e il rilascio degli episodi successivi al primo o dei primi due, l’orario di uscita degli episodi su Star è fissato alle ore 9 del mattino in Italia.