pomeriggio-5,-giacomo-urtis-svela-i-segreti-di-akash

A Pomeriggio 5, nello studio di Barbara d’Urso si parla di Akash Kumar, il bello dell’Isola dei famosi. Ma a far discutere è il colore dei suoi occhi. Un colore azzurro mai visto prima. Il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis spiega cosa è successo e rivela che si tratta di un intervento pericoloso e vietato in Italia.

Cosa è successo agli occhi di Akash Kumar? Gli occhi del modello di origine indiana sono color ghiaccio, un colore che a quanto si è scoperto non sarebbe naturale. A scoprirlo per primo Giacomo Urtis, alcune puntate fa di Pomeriggio Cinque.

Secondo il noto chirurgo dei Vip il protagonista dell’Isola dei famosi si sarebbe sottoposto ad un delicato intervento per modificare il suo colore degli occhi. Un intervento pericoloso che a lungo termine può causare il glaucoma, e per giunta proibito in Europa.

Nell’ultima puntata del Pomeriggio di Canale 5, Barbara d’Urso ha deciso di affrontare ancora una volta il discorso nel talk dedicato alla chirurgia estetica. Dopo qualche suo iniziale dubbio anche la conduttrice si è dovuta arrendere all’evidenza dei fatti e rendersi conto che in gioventù Akash aveva gli occhi scuri. In studio ancora una volta Giacomo Urtis e in collegamento il professor Pietro Lorenzetti, specialista in chirurgia plastica estetica.

Barbara d’Urso scioccata da Akash

A Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso mostra finalmente in diretta a alcune foto che ritraggono Akash Kumar prima e dopo l’intervento agli occhi. Immagini che mostrano chiaramente il cambio d’immagine del modello.

“Quello che sto scoprendo è veramente choccante”.

In studio Giacomo Urtis ripete che è qualcosa di pericoloso, che potrebbe creagli dei problemi futuri. A dargli forza anche il commento del professor Lorenzetti collegato da Roma insieme a Nadia Rinaldi appena finita sotto le sue mani per un intervento estetico. Il chirurgo riconosce di non conoscere nel dettaglio questo tipo di intervento ma gli basta sapere che non è consentito in Italia.