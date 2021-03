Pasta e piselli, la ricetta più facile della primavera

Pasta e piselli, un grande classico che non può mancare sulla nostra tavola. Ma come tutte le cose semplici, si presta a tantissime varianti pronte a confondere le idee. Per alcuni infatti è un piatto vegetariano, altri non riescono a immaginarla senza qualche cubetto di pancetta croccante. Per noi vanno bene tutte e vi consigliamo di dare un occhio alle versioni qui sotto per trovare la vostra preferita.

Con la panna

Un po’ di panna da cucina (anche in versione light) è quello che ci vuole per rendere ancora più godereccia la ricetta base. Gli amanti di questa variazione non disdegnano nemmeno qualche cubetto di prosiutto cotto con cui condire la pasta e piselli prima di aggiungere la panna ben calda.

Con i porri

Un’altra ricetta gustosissima è pasta, piselli e porri che sono perfetti per dare ancora più carattere a questo primo primaverile. Per non rendere il tutto troppo forte, è bene stracuocere i porri in una pentola antiaderente bagnandoli con del brodo vegetale. A cottura ultimata andranno poi frullati e aggiunti alla pasta e piselli. Se volete accendere il piatto, finite con una spolverata di pecorino e una macinata di pepe nero.

Con la pancetta

Affumicata e non, la pancetta è perfetta per rendere speciale questo piatto. Rosolatela bene in padella e aggiungete i piselli lessati e scolati. Mescolerete questo condimento alla pasta, meglio se corta, completando poi con una spolverata di formaggio grattugiato a piacere.