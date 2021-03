maurizio-costanzo-sulla-storia-tra-can-yaman-e-diletta-leotta-non-usa-mezzi-termini-“la-leotta-pensa-a-…”

Spread the love











La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta sta facendo sognare tantissime persone anche se qualcuno crede ancora che sia inventata e, dunque, solo una mossa pubblicitaria. C’è chi ha parlato di fotomontaggio nelle fotografie che postano e chi ha detto che in realtà i due, addirittura, si mal sopporterebbero e starebbero fingendo una relazione inesistente. Ora su questa storia è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ha detto la sua dalle pagine di Nuovo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, dove cura una rubrica.

Infatti, Maurizio Costanzo oltre ad essere un ottimo giornalista e conduttore televisivo si dedica anche a questa rubrica dove mantiene molto attivo il rapporto con i suoi telespettatori.

In tanti gli scrivono per avere il suo parre su trasmissioni televisive o su personaggi della tv e del cinema e l’analisi che fa Costanzo è sempre molto critica, puntuale e rigorosa e per questo in tanti ci tengono a chiedere e a sentire la sua opinione.

L’opinione che ha Maurizio Costanzo sulla storia tra Can e diletta Leotta

La storia d’amore tra la conduttrice siciliana e l’attore turco fa sognare ma crea ancora qualche dubbio anche se i due, pur non ufficializzando in alcun modo il loro rapporto, postano foto inequivocabili che confermerebbero appieno la storia.

A questo punto, un lettore del settimanale di Nuovo ha detto a Maurizio Costanzo che ormai la Leotta parla solo della sua storia d’amore e non più di lavoro.

Maurizio Costanzo gli ha risposto prendendo le difese della giornalista 29enne e ha scritto questo: “Penso che non sia colpa di Diletta Leotta se si parla di lei per la relazione con Can Yaman. Mi risulta che la conduttrice continui a fare il suo lavoro di presentatrice sportiva a Dazn e che lo faccia pure bene. Il gossip fa solo da contorno alla sua figura”.

Quindi Costanzo apprezza la Leotta come giornalista sportiva e per lui è anche una delle più preparate. Tempo fa, quando la Leotta lasciò Sky Sport per iniziare l’avventura con Dazn, Costanzo appoggiò la scelta dicendo che erano passaggi normali per fare carriera.

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta va a gonfie vele

E così mentre tutti sin interrogano sulla veridicità della storia d’amore tra la Leotta e Can, i due continuano a viversi la storia e a non preoccuparsi di ciò che si dice.

Pare che stiano pensando anche a convivere.

