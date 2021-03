Lagnasco piange Dimitri Albera, giovane papà di 41 anni

E’ improvvisamente mancato questa mattina, all’affetto dei suoi cari, Dimitri Albera, giovane papà lagnaschese di 41 anni.

“Siamo vicini alla famiglia – dichiara Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco – una tragedia del genere ha sconvolto l’intera comunità. In un paese come il nostro, dove ci conosciamo tutti, non poter abbracciare i parenti di “Didi” rende tutto ancora più triste. Ringrazio i volontari della protezione civile per l’aiuto alla famiglia, ed i volontari della parrocchia. I funerali saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube PARROCCHIA DI LAGNASCO”.

Ne danno il triste annuncio la moglie Erika, la figlia Ginevra, la mamma Noemi, il papà Beppe, la sorella Jessica con Mattia e il piccolo Nicolas. La suocera Giovanna, la cognata Morena con Paolo, le zie, gli zii i cugini e i parenti tutti.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, Domenica 21 Marzo alle ore 15.00. Dopo le esequie, la salma riposerà nel cimitero di Lagnasco.