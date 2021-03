“No vabbè…Particolarmente esaltato. Ricordo ancora quando mi insultò e bloccò dopo aver letto che io avevo ironizzato su una sua performance a Ballando con le Stelle (mesi dopo)! Lui dice di aver una attiva carriera che lo aspetta, ma secondo me nemmeno una carriola può aspettarlo, perché anche di fare il muratore bisogna esserne capace… senza arte, né parte, né educazione. Non so come Zorzi non lo abbia reso cenere in 5 secondi.”