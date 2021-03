isola-dei-famosi:-il-visconte-abbandona

Che cosa è accaduto al visconte Ferdinando Guglielmotti? Il naufrago nobile dell’Isola dei famosi, eliminato al televoto durante la diretta di giovedì 18 marzo 2021, non ha retto e nella notte ha deciso di abbandonare definitivamente il reality, compresa Paradise Island, l’isola degli anti-naufraghi.

Il visconte Ferdinando Guglielmotti lascia l’Isola dei famosi. Definitivamente. Non ha retto alla “vergogna” di essere stato eliminato dal pubblico al telefono, battuto da Drusilla Gucci. Non è riuscito ad accettare di non poter più “giocare” con gli altri naufraghi come lui per essere relegato nell’isola misteriosa, Paradise Island, insieme ai due anti-naufraghi Fariba Therami e il cromatologo Ubalo Lanzo. Già durante la diretta aveva manifestato l’intenzione di tornarsene a casa, di non accettare la proposta di Ilary Blasi di sostituire Marco Maddaloni come “salvatore” dei due anti-naufraghi, che proprio non sanno fare nulla.

Alla fine la conduttrice era riuscita a convincerlo, con la promessa, però, che avrebbe potuto lasciare l’Isola in qualsiasi momento. Gli aveva proposto anche di aspettare fino a lunedì 22 marzo, giorno della prossima diretta, ma lui non aveva accettato questa proposta. Quel momento è arrivato oggi. Dopo molti ripensamenti, Guglielmotti ha lasciato l’Isola dei Famosi.

Ecco le motivazioni del visconte

In un video ecco che cosa ha dichiarato, spiegando il perché ha deciso di tornarsene a casa:

“Ho deciso che è meglio se me ne vado stasera, anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo gioco”.

I suoi neo compagni di avventura hanno provato in tutti i modi per trattenerlo, ma non c’è stato nulla da fare. “Se rimando e mi prendo una notte di nubifragio sbotto veramente. Non sono né dell’umore né dello spirito per continuare a essere in gioco. Mi dispiace veramente molto”. E così Guglielmotti ha scritto la parola fine sulla sua avventura all’Isola dei famosi.