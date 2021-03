isola-dei-famosi-2021,-elisa-isoardi-leader-dei-rafinados?-ecco-cosa-dicono-i-naufraghi

Nella lontana Honduras, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 continuano la loro avventura iniziata da pochi giorni, ma già i Rafinados avrebbero trovato il leader del gruppo: Elisa Isoardi.

Molti di loro, infatti, nel corso delle interviste che rilasciano durante il percorso in Hondura, si sono detti concordi nel ritenere Elisa Isoardi un elemento essenziale per il gruppo. Per quale motivo?

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, già nelle prime ore successive alla diretta si sarebbe data da fare per organizzare le cose essenziali. Avrebbe dato una mano nel costruire la capanna, ma anche preziosi consigli sul luogo in cui posizionare il fuoco per evitare che si spenga. Insomma, sarebbe diventata il vero leader del gruppo dei Rafinados.

E feedback positivi sarebbero arrivati anche dal resto del gruppo. Il Visconte Ferdinando Guglielmotti avrebbe detto di Elisa Isoardi:

Elisa è una leader naturale. Se c’è un qualsiasi problema si pone sempre in maniera educata, elegante per cercare di risolverlo al meglio possibile fonte: fanpage.it

Anche Akash Kumar avrebbe avuto una buona parola per la Isoardi:

Elisa è una persona intelligente, astuta perché sa il suo fonte: fanpage.it

Infine, Angela Melillo, la naufraga che più si è legata all’ex conduttrice di Rai 1:

Elisa per me è una grande compagna. E’ un supporto. Per me è importante fonte: fanpage.it

E voi che guardate l’Isola dei Famosi 2021 cosa ne pensate? Davvero Elisa Isoardi è il leader indiscusso dei Rafinados?