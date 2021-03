i-piselli-freschi-in-dieci-ricette

Tante idee per portare in tavola i piselli freschi, dagli antipasti ai secondi, per non perdersi l’aroma e il gusto di questi legumi che, freschi, sono irresistibili.

La stagione è quella giusta: la primavera è il tempo migliore per gustare i piselli freschi, ricchi di profumo e di aromi, ideali per preparare tanti piatti, dagli antipasti ai secondi. I piselli si possono trovare tutto l’anno sia congelati, sia secchi, sia in scatola, ma consumati freschi mantengono tutte le proprietà nutritive di cui sono ricchi. Se vi piacciono, i piselli freschi si possono mangiare anche crudi in insalata, o come snack, per un pieno di vitamine!

Minerali e vitamine in questi legumi

Fosforo e potassio sono i minerali più presenti nei piselli freschi, per avere ossa e denti sani e pressione arteriosa sotto controllo. I piselli freschi sono ricchi anche di vitamine. Tra tutte, la C, che svolge un’azione stimolante sul sistema immunitario, e la K, che aiuta a coagulare il sangue e regola i processi infiammatori. I piselli freschi sono anche un serbatoio di folati, i precursori dell’acido folico, una vitamina che è vitale per la crescita e lo sviluppo del feto, anche e soprattutto a livello del sistema nervoso. Donne in gravidanza siete avvisate!

I piselli in tutte le salse

I piselli si preparano in svariati modi. Appena sbollentati, saltati in padella, lessati e frullati per un soufflé o un plum cake salato: sono tutte le infinite possibilità che avete di portare in tavola questi legumi ricchi di sapore. Per dare un tocco di colore, potete aggiungerli a un riso saltato, potete unirli a una insalata per un primo leggero o ridurli in purea da aggiungere a formaggi magri come la ricotta per il ripieno di una torta salata. Sono anche un contorno semplice e gustoso per i bambini che spesso diffidano di qualunque cosa colori di verde! Provare per credere!