furti-di-rame-al-cimitero-di-farigliano:-individuato-e-denunciato-il-responsabile

Nelle scorse settimane diverse persone, a seguito di sopralluogo, si sono rivolti all’ufficio di Polizia Locale per denunciare il furto di diverse coperture in rame e grondaie appartenenti a tombe di famiglia, site all’interno del cimitero comunale.

Grazie alla conoscenza del territorio e una meticolosa ed accurata attività di indagine svolta dalla POLIZIA LOCALE è stato possibile identificare il veicolo utilizzato e il responsabile del furto. L’attività di Polizia Giudiziaria si è realizzata grazie all’implementazione ed al recente investimento sull’ impianto di videosorveglianza urbano con sistema TARGASYSTEM, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ivano Airaldi .



La Polizia Locale di Farigliano ha denunciato M.C. alla Procura della Repubblica di Cuneo. Sarà implementata l’attività di vigilanza e controllo dell’area cimiteriale per evitare che vengano commessi ulteriori reati che oltraggiosi del sentimento religioso all’interno dei luoghi di culto.

Il Sindaco del Comune di Farigliano Ivano AIRALDI , sentito in merito all’evento, ha dichiarato “ Mi spiace per le persone che hanno subito i danni ed il furto, nel contempo sono contento che il sistema di videosorveglianza che come Amministrazione abbiamo voluto implementare, proprio per contrastare ogni tipologia di reato, abbia funzionato bene. Faccio un plauso al nostro Ispettore Capo di Polizia Locale Elio Chiappa per l’importante e meticolosa operazione investigativa, atta ad individuare il malvivente dopo una capillare attività di indagine, fatta in maniera accurata e meticolosa , doti che lo contraddistinguono, ha saputo risolvere in maniera encomiabile l’indagine.”

c.s.