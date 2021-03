Federica Pento nel cast di “Amarsi un pò”: le riprese nella Capitale

Spread the love











In questi giorni tra Roma ed il lungomare di Ostia è in corso un lavoro cinematografico diretto da Mario Santocchio che vede la cantante di Pescara Federica Pento nel ruolo di una ragazza che, in un bar (la location, va detto, è quella dello storico locale bar e ristorante Meo Pinelli nel “cuore” di Cinecittà Tuscolana), si interfaccia con il protagonista, l’attore Cristiano D’Alterio.

Il set è quello di “Amarsi un po’” ed il regista è appunto Mario Santocchio, che già troviamo dietro la macchina da presa nel 2010 con “Il ragazzo che abitava in fondo al mare”.

La sceneggiatura, incentrata sull’amore tra Matteo e Silvia, prende spunto da una storia scritta un paio di anni fa da Cristiano D’Alterio e che finalmente – come lui stesso dichiara “ha trovato le giuste coincidenze astrali per essere prodotta”, in parte da lui ed in parte, al supporto dell’impresa “LL costruzione generali S.R.L.”, oltre agli sponsor SharkBigPhone e Meo Pinelli.

Al centro della storia ci sono Valentina Corti, Anna Rita Del Piano e lo stesso Cristiano D’Alterio. D’Alterio ha preso parte anche alla produzione insieme all’associazione culturale “Senz’arte né parte”.

Presenti nel cast anche la giovanissima attrice Isabell Di Rienzo e la bella Camilla Villoresi. Le scene romane sono girate nella zona di Cinecittà e proprio qui abbiamo fatto due chiacchiere con l’affascinante Federica Pento che, lo ricordiamo, nella sua città di origine (Pescara) gestisce da inizio 2021 anche una sua scuola di canto.

Federica, qual’era il tuo ruolo sul set?

Io nel mio piccolo ruolo – una semplice figurazione speciale – rappresentavo un’amica di una delle protagonisti con la quale chiacchieravo e scherzavo.

Un dialogo con un’altra ragazza. Di che si chiacchierava, ci racconti?

Ci sono due ragazze che si trovano in un bar e tentano di ordinare un dolce, ma si ritrovano si fronte ad un cameriere un po’ distratto e sbadato. L’amore fa questi effetti…

Era la prima volta che interpretavi un personaggio?

È stata la primissima volta per me. Non avevo mai interpretato un personaggio su un set.

Avevi già confidenza con le telecamere in generale?

Avevo confidenza con le telecamere in quanto essendo una cantante ho realizzato moltissimi videoclip musicali.

Chi ha curato il tuo stile, chi era l’hairstylist e chi si è occupato del make-up? A curare il mio stile è stata Martina Michetti, mentre per quanto riguardo il make-up Alessia Monteriú. Serie e premurose hanno curato ogni minimo dettaglio del mio look.

