CHI E COSA, IN MEZZO ALL’INFERNO, NON È INFERNO – “CORRISPONDENZE”

Cambiare il proprio sguardo sul mondo può contribuire a migliorare il mondo? I nostri pensieri, la nostra interiorità hanno il potere di influire sulla realtà esterna?



Sono domande a cui non ho risposta, ma voglio condividerle con voi, nella consapevolezza che ciò che già conta è già il percorso di una ricerca condivisa.

Per cambiare il proprio sguardo sul mondo, per trovare la propria voce interiore, occorre combattere quotidianamente contro il pensiero unico dominante che vuole farti pensare quello che lui pensa, che vuole farti pronunciare le parole che lui pronuncia.



Occorre porsi dei dubbi, mettersi sempre in discussione, guardare il mondo da prospettive diverse.



In quella famosa scena de “L’attimo fuggente”, in cui il professor Keating invita gli studenti a salire a turno sulla cattedra per vedere il mondo da un’altra angolazione, viene citata una frase del poeta e filosofo Henry David Thoreau:

“Molti uomini hanno vita di quieta disperazione: non vi rassegnate a questo, ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Osate cambiare, cercate nuove strade”.

Italo Calvino termina così il romanzo “Le città invisibili”:

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio“.

Come suonano profetiche queste parole nel momento difficile che stiamo vivendo da molti anni e solo acuito ora con il Covid.

“Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più”.

L’affogare nella pigrizia mentale di cui parlava Thoreau, l’accettazione supina della realtà preconfezionata dal pensiero unico.

“Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continuo: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”.

Ed è meraviglioso che Calvino dica che questa ricerca “esige attenzione”. Bisogna osservare con pazienza, quasi fermandosi, per non lasciar passare inosservata e inaudita la meraviglia delle più piccole cose nella vita di ogni giorno.

Che cosa non è inferno? Il sorriso di uno sconosciuto che incroci per strada. Un ostinato albero di ciliegio in fiore, in anticipo sulla primavera. Un cane randagio che viene incontro verso di te felice e desideroso di una carezza. Un bambino che dal sedile posteriore di un auto ti fa ciao con la mano.



E poi i vostri messaggi con cui ci inondate di affetto e forza per andare avanti nel nostro lavoro:

“La vita è un dono e ogni compleanno è un nuovo inizio: fa sì che ogni giorno si rivesta di speranza, perché le ombre del passato non offuschino la luce del futuro”, scrive Fabrizio. “E io ti auguro qualcosa simile al tramonto; qualcosa che, pur non cambiando mai, riesca a stupirti sempre”, mi scrive Silvana.

E poi un amico di Byoblu che ci dice di stimare il nostro lavoro e di pregare ogni sera per noi.

La ricerca di che cosa non è inferno, in mezzo all’inferno, richiede apprendimento continuo. Gli organi ufficiali del governo ci hanno dato e continuano a farlo i numeri dei positivi, il conteggio dei morti. Nessuno o pochi parlano delle tantissime persone guarite. Perché le buone notizie non fanno notizia? Perché nessuno gli dà spazio?



Durante l’emergenza sanitaria sono sorti movimenti di medici che gratuitamente offrono assistenza a pazienti affetti da Covid: uomini e donne che contribuiscono a dare applicazione all’articolo 2 della Costituzione, adempiendo a doveri inderogabili di solidarietà sociale. Perché il governo li ignora? Perché pochissimi gli danno spazio?

Ricercare ciò che non è inferno anche nelle più piccole azioni della vita quotidiana che ci scorrono davanti, vuol dire fare attenzione e cambiare lo sguardo sul mondo e, allora tutto questo mi ricorda una poesia di Sandro Penna: “La veneta piazzetta”.



Il poeta si trova in una piazzetta di un paesino del Veneto, si sente il profumo del mare, forse in lontananza. Ed lì, forse appoggiato a un muro, che pone attenzione a quello che succede davanti i suoi occhi, come suggerisce Calvino. Passa un giovane ciclista e poi un altro. Il poeta coglie di sfuggita qualche parola che si scambiano:

La veneta piazzetta,



antica e mesta, accoglie



odor di mare. E voli



di colombi. Ma resta



nella memoria – e incanta



di sé la luce – il volo



del giovine ciclista



vòlto all’amico: un soffio



melodico: «Vai solo?»

E voi, amici di Byoblu, andate soli per la vita? Questo nuova rubrica che ho il piacere di curare si chiama “Corrispondenze”. Scriveteci a [email protected] !



Che cosa per voi non è inferno? A cosa volete dare spazio? Di cosa vorreste che parlassimo in questo nostro spazio di condivisione? Aspetto le vostre corrispondenze, il vostro sguardo sul mondo a [email protected]

