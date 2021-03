Chanel Nº5: il video esclusivo che celebra i cent’anni di un mito

«Sono N°5, un profumo astratto creato nel 1921 da Gabrielle Chanel e Ernest Beaux, profumiere degli zar. Sono un nuovo inizio per l’arte essenziera e il mio debutto ha fatto impallidire tutte le altre creazioni». È questo l’incipit del corto che celebra il compleanno di una fragranza che, dopo ben un secolo, non smette di essere sinonimo di modernità e audacia. Perché la sua nascita ha segnato l’inizio della profumeria moderna, dalla composizione al packaging che ricorda le boccette farmaceutiche. Non più nomi romantici ed evocativi ma un semplice numero, il preferito di Mademoiselle. E poi c’è la sua formula astratta, in cui rosa e gelsomino sono difficili da afferrare, mixate sapientemente a molecole di origine sintetica, le aldeidi.

Il resto è storia, perché il suo bouquet ha conquistato davvero tutti, da Marylin Monroe a Andy Wharol passando per il MoMa di New York, che dal 1954 lo ha incluso nella sua collezione permanente. Una storia eccezionale celebrata nel video Inside Chanel che ripercorre conquiste e pietre miliari della star della profumeria.

Un elisir che, come un’armatura invincibile, dà il potere di affrontare la vita e che, grazie ai suoi 100 anni di celebrità, fa definitivamente parte della storia collettiva.