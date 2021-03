C’è un programma in Italia dove il nudo è consentito | Ecco qual è

Un programma in Italia consente il nudo senza censure. Scopriamo come si chiama, chi è che lo conduce e come funziona.

Solitamente in tv non è consentito mostrarsi senza veli. Anche nei film le scene che includono nudo sono accompagnate dal bollino giallo che indica che un bambino deve essere accompagnato da un adulto nella visione.

Su Discovery+ va in onda per la prima volta un programma che sovverte questo meccanismo. A condurlo è la iena Nina Palmieri, celebre inviata e presentatrice del noto programma di Italia Uno.

Come si chiama il programma in cui è consentito il nudo e come funziona?

Il programma condotto da Nina Palmieri si chiama Naked Attraction Italia ed è l’adattamento italiano di un format originale del Regno Unito, giunto alla sua sesta stagione. il dating show vuole essere un esperimento sociale per i single in cerca della loro anima gemella.

Ma come funziona Naked Attraction Italia? Un single al centro dello studio esamina sei pretendenti completamente nudi. Vengo scoperti in tre fasi: prima le parti intime, poi, il busto ed, infine, i piedi. Quando la persona single avrà scelto colui o colei che le piace, dovrà mostrarsi anche lei senza vestiti. In seguito, i due andranno a un appuntamento vestiti per la prima volta e decideranno se continuare la conoscenza o meno.

Il programma vuole essere uno spunto di riflessione sull’importanza del corpo al momento della conoscenza. La cosiddetta body positivity è il fulcro centrale di Naked Attraction Italia, perché, a discapito di quello che si possa pensare, si sceglie più frequentemente un uomo o una donna con la pancetta rispetto a chi sembra perfetto.

Chi è la conduttrice di Naked Attraction Italia?

La conduttrice di Naked Attraction Italia, Nina Palmieri, è un volto già noto al grande pubblico. Laureata in Lettere, inizia la sua carriera televisiva nel programma condotto da Carlo Lucarelli, BluNotte Misteri. Successivamente, approda a Ballarò dove inizia a filmare dei servizi Invisibili, il programma sui senzatetto condotto da Marco Berry.

Conduce una docusoap chiamata I viaggi di Nina, in cui racconta esperienze di donne diverse, e di Sex Education show, in onda su Fox Life. Dopo anni di servizi da inviata a Le iene, da alcune stagioni è passata anche alla conduzione insieme a Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

La sua verve mista alla sua ironia la rendono perfetta nel ruolo di conduttrice di Naked Attraction. Inoltre, dopo aver affrontato il mondo della sessualità anche in altri programmi precedenti, nel programma di Discovery+ snocciola insegnamenti sul tema portando lo spettatore a riflettere.