Boone, Ocse: “Correre coi vaccini è la migliore politica economica. Se l’Italia ritarda rischia il ko del turismo”

PARIGI – “L’Europa deve correre sulla vaccinazione”. Laurence Boone, 51 anni, chief economist dell’Ocse, ha la responsabilità degli outlook che delineano i prossimi scenari mondiali, ancora più scrutati in questa fase di forte incertezza. Qualche giorno fa l’economista francese ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Pil globale nel 2021, da +4,2 a +5,6%, sulla scia dell’effetto combinato della vaccinazione e del piano di stimoli presentato dall’amministrazione Biden. Ma il ritrovato ottimismo sfiora solo il Vecchio continente. “La migliore politica economica è la campagna di vaccinazione” sottolinea Boone che ha lavorato in passato all’Eliseo ed è membro del think tank Cercle des Économistes.

Gli Stati Uniti corrono, l’Europa è in ritardo?

“Il fattore che ci ha permesso di rivedere al rialzo le previsioni è lo stimolo fiscale americano: 1.900 miliardi di dollari a cui si aggiungono i 900 miliardi di dollari già annunciati in dicembre. La nostra stima è che il piano spingerà nel 2021 la crescita degli Stati Uniti di quasi 4 punti. Il piano statunitense porterà beneficio per tutto il continente americano, in particolare per Messico e Canada, ma anche su altri paesi. Abbiamo rivisto in positivo quasi tutte le stime di crescita nel G20 tranne per i paesi dell’eurozona su cui c’è stato un aggiustamento di solo mezzo punto dopo l’annuncio del piano di Biden”.

Perché?

“La ragione è semplice: con il ritardo dei vaccini, la persistenza delle restrizioni alla mobilità, e quindi dell’attività economica, quest’anno l’eurozona crescerà del 3,9%, con differenze tra Germania (3%), Francia (6%), Italia (4%). Sono tassi di crescita che non vedevamo da tempo. Ma permettono di recuperare solo in parte la caduta registrata nel 2020. Mentre gli Stati Uniti già entro l’autunno potranno dire di aver colmato la perdita di crescita dell’anno scorso, l’Europa lo farà solo alla fine del 2022”.

Come vede i prossimi mesi?

“L’ipotesi su cui si basano le nostre proiezioni è che nei prossimi mesi ci sarà un potente aumento di produzione e distribuzione dei vaccini, con una maggioranza della popolazione vaccinata entro la fine del 2021. E’ uno scenario ragionevolmente ottimista. Se ci fossero invece ulteriori ritardi e nuove complicazioni legate alle varianti potremmo scendere sotto a queste previsioni”.

C’è un legame diretto con la ripresa?

“Vediamo già nei paesi dove è stata vaccinata gran parte della popolazione come Israele che la vita può ritrovare una normalità all’interno delle frontiere interne e l’attività economica riparte. La ripresa è anche molto più rapida che nelle crisi precedenti grazie agli aiuti importanti garantiti alle imprese durante la fase peggiore. In compenso in Europa, a causa del ritardo sulla campagna di vaccinazione, ci sono ancora molte restrizioni all’attività, l’economia è ancora molto frenata e la disoccupazione comincia ad aumentare leggermente nonostante gli ammortizzatori sociali. Più si perde tempo, più aumenta il costo economico e sociale”.

I 750 miliardi di euro del Recovery Plan sono poca cosa rispetto al piano di Biden?

“Gli Stati Uniti devono fare molto di più perché non hanno il sistema di ammortizzatori sociali che esiste nei paesi europei. L’Europa ha molto imparato dalla precedente crisi finanziaria, ha risposto in maniera coordinata e rapida sul piano economico. Purtroppo l’azione congiunta sui vaccini – che penso fosse necessaria – finora non è stata così rapida ed efficace. Il problema che vedo per l’eurozona non è tanto sulle somme ma sul timing. La lentezza con cui stiamo vaccinando potrebbe rendere inefficace le misure di rilancio. L’attuale svolta negli Stati Uniti è dovuta all’effetto combinato del piano di stimolo e della riapertura dell’economia, grazie alla corsa per l’immunità. Le due cose vanno insieme. Il Recovery Plan, o qualsiasi altro piano di stimolo anche con somme aumentate, da solo non basterà, e rischia anzi di continuare ad alimentare i conti risparmi come sta in parte succedendo. La miglior politica economica è la campagna di vaccinazione”.

Quale altri rischi vede, in particolare per l’Italia?

“La velocità sulla vaccinazione è importante anche per un’altra ragione. Uno dei settori più colpiti è quello del turismo che rappresenta in media 8% dell’occupazione nell’Ocse con punte fino a 15% in alcuni paesi. Il ritardo di qualche mese sulla campagna di vaccinazione può diventare estremamente penalizzante per economie molto legate al turismo come la Grecia ma anche la Francia e l’Italia. La stagione turistica estiva inizia tra pochi mesi. Ogni settimana conta nella campagna di vaccinazione per riuscire ad arrivare all’estate con la possibilità di una riapertura del turismo, almeno parziale”.