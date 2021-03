“BASTA SOLDI A PIOGGIA, AIUTIAMO SOLO LE UNIVERSITÀ MIGLIORI”: L’APPELLO LIBERISTA DI BOERI E PEROTTI

“Basta con i contributi a pioggia, bisogna investire solo nelle realtà che sapranno adattarsi”. Con queste parole il Primo Ministro Mario Draghi ha aperto ad un nuovo principio che detterà le regole del gioco: aiutiamo solo i migliori, mentre tutti gli altri saranno lasciati indietro.

“Non tutti gli atenei possono essere eccellenti”

E la stessa strategia potrebbe essere ora adattata anche al mondo dell’istruzione e delle università. “Basta contributi a pioggia. I fondi vanno concentrati sulle università migliori”, questo il titolo di un recente articolo comparso su Repubblica a firma di Tito Boeri, già Presidente INPS, e Roberto Perotti, economista e accademico italiano.

La ricerca ad alto livello non può essere distribuita uniformemente tra università; non tutti gli atenei possono essere “eccellenti” […]una parte dei finanziamenti all’università devono premiare la ricerca migliore; e questa quota premiale, se assegnata seriamente, sarà necessariamente concentrata su alcuni poli di eccellenza.

In pratica Boeri e Perotti nel loro articolo lanciano un invito a Draghi: non tutte le università sono uguali, alcune sono migliori di altre ed è su queste che si deve concentrare la maggiore, se non tutta, quota di finanziamento pubblico.

Competizione ad ogni costo

E tutte le altre università? I due autori non lo dicono esplicitamente, ma si può capire che gli atenei fuori dal cerchio dei migliori devono essere lasciate al loro destino. “Non basta essere bravi, bisogna essere i migliori” erano un famoso detto di mussoliniana memoria e sembra ora essere lo stesso principio ad ispirare Boeri e Perotti per il futuro dell’istruzione universitaria.

E infatti l’ideologia che anima i due autori sembra essere quella della competizione ad ogni costo, come unico mezzo per far emergere il meglio dall’uomo, come confermano nello stesso articolo:

Per migliorarne la qualità in modo non casuale noi conosciamo un solo modo: premiare chi fa la ricerca migliore.

Applicando questo metodo, l’Italia si troverebbe così ad avere poli accademici sempre più elitari, creando un ulteriore disequilibrio di sviluppo dell’istruzione tra le diverse regioni d’Italia.

L’istruzione dovrebbe basarsi sull’inclusione

Un problema persistente, confermato dalle classifiche internazionali delle università, dove gli atenei italiani che compaiono provengono quasi esclusivamente dal Centro Nord Italia.

Bisognerebbe quindi forse agire nel senso opposto rispetto a quanto detto da Boeri e Perotti, perché l’istruzione non si dovrebbe basare sulla competizione, ma sull’inclusione di tutti, senza lasciare nessuno indietro.

Inoltre, i due autori conoscono le conseguenze che la loro ideologia potrebbe avere anche nella loro carriera?

La Bocconi è un esempio di eccellenza?

Occorre infatti ricordare che i due autori sono entrambi professori dell’Università privata Bocconi. La culla del pensiero liberista in Italia, proprio quel pensiero che viene ora sponsorizzato a mezzo stampa da Boeri e Perotti.

Peccato però che la Bocconi non funzioni proprio come migliore esempio di eccellenza, perché nonostante i cospicui finanziamenti pubblici ricevuti (8 milioni di euro nel solo 2018) quest’università non compare nelle classifiche internazionali degli atenei.

Se si dovesse quindi applicare il metodo Boeri Perotti alla Bocconi, molto probabilmente quest’università potrebbe restare senza contributi pubblici e i due rischierebbero addirittura di perdere la cattedra.

Ci troviamo quindi di fronte al paradosso dei liberisti con il portafoglio statale: coloro che invocano la rigida applicazione delle leggi del mercato e della competizione sempre per gli altri, ma mai per se stessi.

Claudio Messora