Autodemolizione Di Bella srl – Audi ha confermato i piani per ampliare la sua partnership col partner cinese First Automobile Works (FAW)

Audi ha confermato i piani per ampliare la sua partnership col partner cinese First Automobile Works (FAW) con l’avvio della produzione di veicoli elettrici specifici nel paese asiatico utilizzando l’architettura Premium Platform Electric (PPE) sviluppata con Porsche. Il rafforzamento del rapporto tra le due case automobilistiche ha portato alla creazione di una nuova società Audi-FAW, di proprietà in maggioranza di Audi e Volkswagen Group China. Va ricordato che sono le quattro piattaforme su cui si basa la rivoluzione elettrificata del brand di Ingolstadt che entro il 2025 conta di avere in gamma 20 modelli elettrici.

Nessun interesse almeno ad oggi per l’idrogeno

L’Audi continuerà a ottimizzare l’attuale famiglia di motori tradizionali ma non effettuerà investimenti su una nuova generazione e almeno per il momento non sembra interessata all’idrogeno. In ogni caso, il top manager ha messo in chiaro che “per noi l’ibrido plug-in è una tecnologia ponte e destinata alla sola all’Europa”. A quando un addio definitivo alle endotermiche? “Stiamo rivedendo la nostra strategia” ha spiegato Duesmann che rimanda l’eventuale decisione.

motori ibridi allungano la vita della Q5

Visto che Porsche ha confermato che l’attuale Macan con motore termico rimarrà in vendita insieme alla nuova versione elettrica, sembra probabile che Audi sia intenzionata per mantenere sul mercato la Q5 anche dopo il lancio Q6 e-tron. Il successo della nuova Q5 disponibile con motori ibridi leggeri e plug-in in grado di ridurre l’impatto ambientale della flotta Audi ne trarrebbe ulteriore vantaggio fino al 2023 o 2024. Non è chiaro se Audi stia già progettando la nuova generazione della Q5 o se il modello sarà sostituita dalla Q6 E-tron.

Focus sulle prestazioni per la nuova Q6 e-tron

In termini di stile, la Q6 e-tron adotterà soluzioni comuni al resto della gamma e se la meccanica è la stessa della Macan EV, i due modelli avranno caratteri estetici distintivi. La Q6 E-tron sulla base della piattaforma PPE sviluppata con Porsche, offrirà nella versione più potente, la RS, circa 590 cv. Visto poi che la PPE offre la funzionalità di ricarica da 800 V, Macan Ev e Q6 E-tron saranno in grado di ricaricare ad una velocità fino a 350 kW. Ancora da definire se prima della Q6 sia previsto il lancio della berlina elettrica con le dimensioni di una A4 che Audi considera il modello più importante sulla base della piattaforma PPE.

