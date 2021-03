andrea-delogu,-pubblica-una-foto-e-aggiunge-una-dedica,-il-popolo-del-web-impazzisce

Spread the love











Andrea Delogu, la nota conduttrice televisiva e conduttrice italiana in questi giorni è stata parecchio al centro del gossip. Ma per quale motivo? Sembra che Delogu sia apparsa in questi giorni in versione Capitan Harlock, spopolando su Instagram. Ma per quale motivo la conduttrice si è vestita in quel modo?

Andrea Delogu spopola su Instagram vestita da Capitan Harlock

Come abbiamo già anticipato, nelle scorse ore Andrea Delogu ha pubblicato un post su Instagram che sembra abbia avuto un grande successo. Il post sembra aver ottenuto un grande successo, raggiungendo nel giro di pochi istanti ben 23 mila like. In molti sembra abbiano apprezzato il look della conduttrice e non solo. A catturare l’attenzione dei follower è stata anche la dedica fatta nei riguarda del cantautore Francesco Guccini. «Ma s’io avessi previsto tutto questo dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei fatto queste foto pazzesche con Chiara Stampacchia ? Va beh, lo ammetto e mi son sbagliata e accetto il “crucifige” e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, la prima ad aver un profilo instagram e a fare dei collegamenti d’immagine a scarrellata». Questo quanto scritto da Andrea in un post che ha condiviso su Instagram.

La dedica lasciata dalla conduttrice su Instagram, in realtà non è stata capita da tutti. Molti hanno commentato e lasciato un proprio commento, tra cui l’amica e collega Ema Stokholma, con la quale ha condiviso l’esperienza sanremese. «Raga avete capito la didascalia? Voglio la verità». Questo quanto scritto da Stokholma. A chiarire questo equivoco, pare siano stati alcuni fan. Tra i tanti commenti arrivati sotto al post, però, spicca quello del cantante Max Gazzè. Quest’ultimo sembra aver scritto “L’avvelenato Capitan Harlock”.

La conduttrice crea una gallery che non passa inosservata

Le foto che sono state pubblicate da Andrea Delogu non sono passate inosservate. Sembra che la conduttrice per realizzare questo post abbia utilizzato uno strumento messo a disposizione dal social, per poter creare una gallery. La conduttrice ha voluto fare riferimento esplicito a Capitan Harkock.

Delogu nominata Cavaliere della Repubblica

Lo scorso mese di febbraio, il Presidente Mattarella sembra aver conferito l’ambita onorificenza di Cavaliere della Repubblica ad Andrea Delogu, la 38enne conduttrice, attrice e scrittrice riminese. Per lei, il 2020-2021 è stato un anno d’oro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...