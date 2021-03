Spread the love











Tutte le anticipazioni del primo appuntamento Serale di Amici 20 di Maria De Filippi in onda il 20 marzo su Canale 5 Inizia finalmente l’appuntamento serale di Amici 20 in onda ogni sabato sera su Canale 5. Il talent andrà a sostituire C’è Posta per te, che la scorsa settimana ha chiuso una nuova stagione […]

L’articolo Amici 20, anticipazioni serale: ospiti ed eliminati della prima puntata proviene da Leggilo.org.

