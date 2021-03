Alba Parietti sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con dedica all’indirizzo del principe Giuseppe Lanza di Scalea, suo ex compagno.

È morto pochi mesi fa all’età di 74 anni il principe Giuseppe Lanza di Scalea, discendente di Ignazio e Franca Florio. La madre era Arabella Salviati mentre la sua ex compagna, Alba Parietti la quale oggi, in occasione del suo onomastico, sul suo profilo Instagram ha voluto ricordare l’ex compagno. La loro fu una storia intensa e lunga. Durò ben otto anni la loro relazione e avvenne fra la fine degli anni Novanta e inizio Duemila.

Alba Parietti, il ricordo è commovente: i fan apprezzano – FOTO

Lui fu uno dei gentiluomini più stimati del nostro tempo, eclettico, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, che amava cimentarsi in esperienze diverse. Lei Invece definita da tutti una donna dura e una persona volitiva, determinata e con la schiena dritta. Lui timido, lei il suo esatto opposto.

Una coppia agli antipodi che sopravvisse per ben 8 anno e oggi, in occasione del suo onomastico, Alba Parietti ha voluto ricordare così il nipote di Giuseppe Lanza di Scalea, per tre volte sindaco di Palermo e figlio di Francesco.

“Caro Giuseppe, manchi come manca il tuo sorriso, la tua voce rassicurante il tuo super voler bene come una roccia, presente e mai invadente ma indispensabile per vivere. Il dialogo con te non finirà mai anche se la vita purtroppo è finita e sei andato via troppo presto. Tu per tutti noi ci sarai sempre”.