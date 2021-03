a-che-punto-siamo-con-il-climate-change?-ce-lo-dice-una-mostra

Che cosa stiamo facendo e in che modo le nostre azioni e quelle della società stanno impattando sul pianeta? La mostra Earth Bits, Sensing the Planetary, cerca di rispondere a queste domande partendo dall’impatto del singolo, passando a quello dell’intero Paese, per arrivare a dare una panoramica a livello globale. L’innovazione della mostra sta nel rendere al minimo l’intervento sui dati, rendendoli fruibili limitando l’intermediazione, lasciando parlare grafici e numeri senza esprimere un giudizio. Una esibizione che si inserisce all’interno del palinsesto del museo Maat – Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona, per approfondire la portata del cambiamento climatico attraverso arte, installazioni multimediali, wallpaper digitali e video animati.

Per realizzarla, la nuova direttrice del museo, Beatrice Leanza, si è affidata allo studio Dotdotdot, nato a Milano nel 2004, tra i primi in Italia a operare nell’ambito dell’Interaction Design per indagare in modo innovativo i diversi fenomeni che stanno alla base della crisi climatica, a partire dalla decodificazione dei dati scientifici. Per questa mostra, lo studio milanese si è appoggiato al supporto scientifico di ESA (European Space Agency), IEA (International Energy Agency) e EDP (Energias de Portugal)

© Dotdotdot per MAAT: dettaglio della data visualisation dell’installazione “Power Rings” – realizzata con i dati del consumo elettrico del Portogallo (2019–2020) in collaborazione con EDP Innovation

La mostra si articola in quattro installazioni che analizzano l’impatto del singolo, del Paese e infine dell’intero pianeta. La prima installazione si chiama “Power Rings” ed è costituita da un murale grafico lungo 12 metri che visualizza il cambiamento nei consumi di elettricità in Portogallo nel biennio 2019-2020, prima e dopo il lockdown. Dopodiché, si passa a “CO2 Mixer”: una console interattiva studiata per misurare l’impatto ambientale di ogni utente a partire dalla sua impronta di carbonio. Inserendo all’interno di Co2 Mixer dati relativi alle proprie abitudini (dall’ordinare una consegna a domicilio, alla lettura delle email), la macchina è in grado di mostrare gli effetti che ogni azione ha sull’ambiente, in diverse scale territoriali.

«Quando si fanno progetti di interaction design è importante tenere a mente l’aspetto emotivo e di engagement dei visitatori – continua Masserodotti – non stiamo mostrando paper scientifici, il ragionamento riguarda molto più il gioco e le emozioni. Legato a Co2 mixer c’è un’installazione sonora: un tappeto che genera musica in funzione dei dati che vengono generati dai comportamenti dell’utente: più l’impatto è forte, più il suono diventa disarmonico, più l’impatto si riduce, più la musica diventa gradevole. Noi l’abbiamo chiamata “data sonification”, per rendere l’informazione più comprensibile anche a livello emozionale».

© Dotdotdot per MAAT: dettaglio del murale illustrato di 12 mt dell’installazione “24hours – The Ecology and Energy of our Flux” in collaborazione con EDP Innovation

L’ultima installazione mostra la situazione globale del pianeta a partire dalle informazioni raccolte dal progetto Copernicus lanciato dall’Agenzia spaziale europea. L’idea di questa prima installazione è venuta dall’immagine scattata negli anni ’60 che venne scattata dall’orbita della terra che iniziò a generare una coscienza della collettività umana. Non più una visione di io come singolo, o come appartenente a uno Stato, ma come appartenente a un unico pianeta. «Nel 2016 l’Esa ha mandato in orbita cinque satelliti che raccolgono ogni giorno 13 terabyte di dati. Si tratta del più grande contenitore di dati al mondo ed è open source, accessibile a tutti. Questi satelliti sono stati chiamati “sentinel” proprio perchè come sentinelle vegliano sul nostro pianeta». Per poter leggere e interpretare questi dati, sono necessarie competenze scientifiche specifiche, ed è qui che entra in campo la necessità di servirsi di un “traduttore”, un interprete che li renda fruibili.

© Dotdotdot per MAAT: data visualization dei venti durante l’estate 2020 – dati dei satelliti dal programma ESA Copernicus (European Space Agency)

«Abbiamo scelto alcuni dataset come la Co2, i venti e le temperature e scarichiamo e aggiorniamo settimanalmente i dati – spiega Masserodotti – Quello che si vede non è un’immagine, ma è una elaborazione reale dei dati: girando, i satelliti creano delle strisce che sembrano delle pennellate sul mondo. Ma tutte le rappresentazioni che vengono fatte dai cosmologi aggregano i dati e ne danno una resa più pragmatica mostrando il dato già digerito. Noi abbiamo preferito mantenere il linguaggio di queste pennellate, pur cambiandone i colori. In questa installazione vengono riportati in tempo reale i dati raccolti dai satelliti che mostrano lo stato di salute della terra: la temperatura che si alza, i ghiacciai che si sciolgono».

© Dotdotdot per MAAT: data visualization della temperatura globale per la video installazione “Planet Calls – Imagining Climate Change” – dati dei satelliti dal programma ESA Copernicus (European Space Agency)

Pur non avendo espresso nessun giudizio, ma avendo lasciato che fossero i dati a parlare in tutto il progetto, le informazioni emerse sono tutt’altro che rassicuranti: «Dalla metà 800 i dati su emissioni e consumi sono altalenanti – spiega – si potrebbe dire che fa parte del gioco cosmologico della temperatura. In realtà osservando i dati, si vede come dagli anni ’70 stia avvenendo una trasformazione da altalena ad algoritmo. Non c’è bisogno di emettere un giudizio per capire che dobbiamo agire in fretta».