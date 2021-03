Spread the love











Il popolo web ha attaccato Tommaso Zorzi per aver donato tutto il montepremi vinto al Grande Fratello Vip in beneficenza Il noto influencer milanese è finito in una vera bufera mediatica. Nelle ultime ore, Tommaso Zorzi ha svelato di aver donato in beneficenza tutto il montepremi vinto al Grande Fratello Vip. Una decisione che ha […]

L’articolo Zorzi nella bufera, polemiche sul montepremi donato: un hater “Che falso” proviene da Leggilo.org.

