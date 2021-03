voglia-di-pasta?-30-ricette-corte

Un tuffo nel mare più blu. Una passeggiata in salita e il ritorno leggero in discesa. La scoperta di un borgo antico o la semplice voglia di godersi la città ora che è ancora vuota. Ad agosto sono davvero tante le cose da fare per riempire le nostre giornate e vivere le vacanze. Ancora un po’. Lontani dallo stress, dalle solite abitudini. Ma qualcosa resta. Ed è la voglia irrefrenabile di pasta. Al pomodoro, con le verdure, con il pesce, la carne o in bianco. Sì in bianco. Purché sia pasta.



Semplice, confortante, piena di ricordi e sapori che sanno come coccolarci. E se ieri abbiamo avvitato gli spaghetti ai frutti di mare sulla nostra forchetta, assecondando a ogni boccone la nostra voglia di sabbia, tramonti e onde, oggi tagliamo corto. Ma solo in fatto di pasta. Perfetta per raccogliere il sugo, per essere servita fredda o in insalata, stuzzica la nostra voglia di un buon primo. Come dire no?

Ma partiamo dalla salsa. Quella al pomodoro, semplice. Che rende più succose le farfalle, indimenticabili le penne e si “aggrappa” con eleganza alla pasta fresca. Così piacevolmente ruvida, porosa e antica. Quella che per tradizione si prepara in agosto e si gusta tutto l’anno.



Ecco la nostra ricetta:

E se avevate in mente qualcosa di diverso per la vostra pasta corta, non temete. Nella nostra gallery qui sotto una raccolta di 30 ricette che vi conquisteranno. All’olio e aglio, alle vongole, ma anche con peperoni, tonno, guanciale, melanzane e ricotta. Viva l’estate!

