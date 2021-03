utente-critica-chiara-ferragni-per-una-foto-pubblicata-su-instagram:-l’imprenditrice-digitale-risponde-in-modo-epico

Chi è sotto le luci dei riflettori è spesso oggetto di critica, a volte, immotivata: lo sa bene Chiara Ferragni, sempre molto attiva sui social e che, negli anni, ha saputo affrontare con indomito coraggio le polemiche accese da alcuni utenti contro di lei.

Ultima in ordine cronologico è una critica sollevata da un utente che rimproverava Chiara Ferragni di pubblicare su Instagram un determinato scatto “senza alcun pudore, all’insaputa del marito Fedez”.

L’immagine incriminata dall’utente è quella in cui Chiara Ferragni posa in tutta la sua bellezza di futura mamma; l’utente si è dunque scagliata contro la Ferragni

Di nascosto da Fedez, ci scommetto… non era necessario far vedere a tutti come sei fatta! Un po’ di pudore ci vorrebbe!

La risposta dell’imprenditrice digitale è arrivata dopo pochi minuti ed è stata epica:

Per fortuna ho un marito che capisce che una donna è libera di mostrarsi come meglio crede, e questa penso dovrebbe essere la norma per ogni uomo, non l’eccezione.