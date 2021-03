Una Vita, anticipazioni oggi 18 marzo: le perplessità di Felicia

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 18 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felicia non è contenta della frequentazione di Camino e Maite. Che cos’è che infastidisce la Pasamar? A chi chiederà aiuto?

Lolita è affranta a causa dell’interesse che Antonito dimostra per Maite.

Felicia non è per nulla contenta della nuova passione per la pittura della figlia Camino. Quest’ultima, invece, è entusiasta.

La giovane Pasamar è sempre più affascinata da Maite, che esercita una certa influenza su di lei. Camino, infatti, comincia a fare discorsi “progressisti” e va con l’artista a visitare un museo.

Felicia, infastidita dai discorsi progressisti di Camino, incarica Emilio di andare a curiosare nello studio della pittrice per assicurarsi che la figlia stia effettivamente imparando a dipingere.

Il concerto benefico organizzato da Bellita, che ha coinvolto la figlia Cinta, ha inizio. Il ricavato sarà devoluto a favore di Margarita per aiutarla a risollevarsi dalle difficoltà.

La stessa Margarita sopraggiunge durante l’intensa esibizione dell’artista ed è visibilmente commossa, ma poco dopo perde i sensi e si accascia a terra.

Genoveva incarica Fermin – uno scagnozzo con cui ha avuto rapporti in passato – di rintracciare per conto suo una misteriosa persona, con l’intento di danneggiare Ursula.

Dopo l’ennesima manifestazione di follia e delirio, Genoveva ha licenziato in tronco la Dicenta, anche se questa l’ha minacciata di rivelare a tutti che la responsabilità della Salmeron nella morte di Bryce.

La Dicenta, inferocita, bussa alla porta di Genoveva e, chiede il motivo del biglietto fattole avere nella sua stanza, dove si annuncia una veglia funebre.

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto”, va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Domenica la soap spagnola “Una Vita” vi aspetta dalle 16.34 alle 17.10 su Canale 5 prima di “Domenica Live“.