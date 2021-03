tommaso-zorzi-a-gabriel-garko-“non-c’era-bisogno-di-…”-ma-poi-i-fotografi-li-immortalano-insieme

Spread the love











Tommaso Zorzi e Gabriel Garko da alcuni giorni sono davvero inseparabili e sono finiti spesso sulle pagine dei settimanali. Nello specifico, è stato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini a lanciare questo scoop e adesso sono in tanti a chiedersi cosa ci sia tra i due. Ebbene sì, il giornale del noto direttore nonché conduttore del Grande Fratello, sembra aver pubblicato diverse foto che vedono come protagonisti Gabriel ed il vincitore dell’ultima edizione del reality. Cosa nascondono i due?

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sempre più vicini

Il vincitore della quinta edizione vip del reality di Mediaset e l’attore tra i più amati di sempre, in quest’ultimo periodo sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. Le loro foto sono finite sul settimanale Chi e adesso i fan più accaniti dell’uno e dell’altro, si chiedono se tra di loro ci sia del tenero. Sappiamo bene che l’attore ha fatto coming out proprio durante una delle prime puntate del Grande Fratello, davanti agli occhi di Tommaso e di tutti gli altri concorrenti. Proprio il noto influencer pare non avesse tanto apprezzato questo gesto così plateale. È stato forse, proprio per fare un pò di chiarezza al riguardo, che una volta uscito dalla casa, Tommaso è stato contattato da Gabriel. Quest’ultimo avrebbe voluto chiarire i motivi che lo hanno spinto a fare un gesto simile. L’attore avrebbe spiegato così la sua situazione privata.

Le scuse di Tommaso

L’influencer si sarebbe a questo punto scusato per aver commentato in modo colorito il suo coming out al Gf Vip. Proprio Zorzi pare avesse detto all’epoca “Non ce n’era bisogno“. Molto probabilmente i due sono stati fotografati dai paparazzi di Chi, in questa occasione. Ma ci sarebbe dell’altro, visto che i due sono stati fotografati a Milano, ma anche a Roma nei giorni successivi. Del resto, sia Gabriel che Zorzi hanno dichiarato di essere single. Che il loro incontro sia stato un colpo di fulmine per entrambi? Qualcuno ipotizza che sia nato qualcosa di speciale tra i due.

Cosa nascondono i due?

Ovviamente al momento si tratta soltanto di supposizioni e di ipotesi, ma se così fosse ben presto potremmo avere delle notizie direttamente da uno dei diretti interessati. Anche Gabriel Garko avrebbe fatto dei gesti significativi nei confronti del giovane influencer. Si dice che l’attore abbia inviato a Zorzi un messaggio di in bocca al lupo alla vigilia della prima puntata dell’Isola dei famosi dello scorso lunedì 15 marzo, dove ha esordito come opinionista.

