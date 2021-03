“stanley-tucci:-searching-for-italy”:-la-lettera-d’amore-all’italia

Prima che la pandemia globale sconvolgesse il mondo, la pluripremiata star hollywoodiana Stanley Tucci ha avuto il tempo di viaggiare in Italia e documentare le glorie della cucina italiana. Lanciata proprio il giorno di San Valentino sul canale CNN International, la docu-serie “Stanley Tucci: Searching For Italy” suona come una lettera d’amore all’Italia. Sei puntate per raccontare l’amata patria ancestrale di Tucci, piatto per piatto, dai paesaggi lussureggianti della campagna alle vivaci strade della città: «Tanti hanno già fatto un’analisi dettagliata della cucina regionale italiana, ma non mi pare di averla mai vista raccontata tutta in un’unica serie televisiva», afferma Tucci, che ha anche produttore della serie.

La docuserie inizia dal Sud Italia, partendo da Napoli e dalla Costiera Amalfitana, prima di tuffarsi a Roma, Bologna, Milano, poi in Toscana e infine in Sicilia. In sei episodi, Tucci incontra amici, familiari e molti conoscenti, dalla principessa siciliana con la ricetta di Timballo al casaro di Bitto Storico Ribelle.

Stanley Tucci in Campania con Enzo Coccia, maestro pizzaiolo di fama mondiale e difensore dell’autentica pizza napoletana.

Dopo aver dato vita ad alcune delle scene di cibo più memorabili e celebrate del cinema in film come Julie & Julia e Big Night, è un piacere vedere l’italofilo condividere il suo entusiasmo per la cucina italiana sullo schermo televisivo. Il suo rispetto per i ristoranti e il cibo viene fuori mentre si aggira in cucine anguste e cerca attentamente un posto a sedere in eleganti sale da pranzo, mentre parla sia in inglese che in italiano. Attraverso un dialogo intelligente e un itinerario rigoroso pieno di contrasti, i miti sul cibo italiano vengono sfatati e questioni complesse, come l’immigrazione e la migrazione, vengono portate in tavola. «Ho imparato così tanto», ha detto l’attore nella nostra intervista. «Spero che quando le persone lo guarderanno impareranno qualcosa anche loro, e saranno eccitati e avranno l’acquolina. Spero di far capire loro che la cucina italiana non è solo pizza o polpette, c’è molto di più».

Ecco 4 cose che forse non sapete su “Stanley Tucci: Searching for Italy“:

Tucci ha perfezionato il suo italiano per essere un ospite migliore



Quando Tucci aveva 13 anni, la famiglia si trasferì a Firenze per l’anno sabbatico di suo padre Stan. Dopo due mesi di scuola di italiano, Tucci ha imparato la nostra lingua. Da allora, ha preso lezioni di italiano per prepararsi a ruoli di recitazione, come quando ha recitato il personaggio di Secondo, l’affascinante ristoratore in Big Night, e di nuovo per girare questa docuserie. A differenza di molte serie di cibo e viaggi, dove i conduttori parlano quasi esclusivamente in inglese, Tucci usa entrambe le lingue. Ma Tucci ammette che c’è spazio per migliorare.«Ogni volta che andavo in Italia, parlavo ancora italiano, e avevo pietà delle persone con cui parlavo”, dice in stile autoironico. “Prima della serie – quindi ormai un anno e mezzo fa – ho ricominciato a prendere lezioni. È stato utilissimo».

La serie mostra tutti i tipi di cucina italiana, non solo spaghetti e polpette



Gli americani non amano solo i pomodori San Marzano, la pizza fritta napoletana o le quattro paste classiche romane. In gran parte della serie, Tucci scopre in piatti regionali e gli ingredienti meno spesso conosciuti o serviti nei ristoranti italiani in America. Anche se a Bologna, Tucci non manca di andare a fondo sulla questione “bolognese”! Qui, prova la ricetta originale del ragù bolognese scritta da uno dei più storici autori di libri di cucina italiani, il grande Pellegrino Artusi, e scopre perché “la gente la abbina agli spaghetti in modo inappropriato”.

Tucci alle prese con un tegame di cacciucco alla livornese in una trattoria toscana.

La serie presenta famosi chef italiani, celebrità locali e cuochi



Dagli chef stellati Michelin agli eroi sopravvissuti all’occupazione nazista nella seconda guerra mondiale, Tucci incontra alcune delle personalità più intriganti del paese. Coloro che soffrono di wanderlust saranno ricompensati perché l’itinerario di Tucci ispirerà grandi viaggi e pasti in futuro. Tucci trascorre del tempo con uno degli chef più famosi d’Italia, Massimo Bottura dell’Osteria Francescana. Insieme, assaggiano le delizie dell’Emilia-Romagna, aprendo una forma di Parmigiano-Reggiano e gustando ricotta fresca di fattoria con miele.

Tucci e Anthony Bourdain hanno più cose in comune di una docuserie della CNN



Non solo ora hanno in comune una docuserie di cibo e viaggi della CNN, ma hanno condiviso un’amicizia. Quando Tucci ha co-scritto, diretto e recitato in Big Night, ha seguito Gianni Scappin, chef di Le Madri, un famoso ristorante toscano a New York City, ora chiuso. Anche Bourdain si è formato sotto Scappin e quando Tucci, i suoi genitori e Scappin hanno collaborato a un libro di cucina di famiglia, Bourdain ha dato il suo contributo.

Articolo apparso su www.lacucinaitaliana.com scritto da Abigail Napp

Photo: Courtesy of Raw CNN